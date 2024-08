Juve, nuova pista Champions per McKennie: data segnata in calendario | ESCLUSIVO

Il mercato della Juventus è sempre alle prese con la cessione degli esuberi. Tra questi c’è McKennie: nuova pista Champions per l’americano

Tre settimane esatte alla chiusura della sessione estiva di mercato. La Juventus ha ancora molto da fare, non solo in entrata con Koopmeiners e gli altri. C’è da sfoltire una rosa che presenta tanti esuberi: da Szczesny a De Sciglio passando per Kostic e Chiesa fino a McKennie.

Delicata soprattutto la situazione del centrocampista statunitense. A luglio ha rifiutato il trasferimento all’Aston Villa – dove poi è finito Barrenechea – nell’ambito dell’operazione che ha portato Douglas Luiz alla Juve. In Serie A è stato accostato alla Fiorentina ma, a parte l’alto ingaggio, l’ex Schalke 04 non sembra gradire nemmeno la destinazione viola. Resta in piedi la possibilità di un ritorno nella MLS americana, ma si potrebbe aprire una nuova pista in Europa. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, il Galatasaray è interessato a Weston McKennie per rinforzare il reparto mediano. Tuttavia prima di dare l’assalto definitivo e per avere un argomento in più per convincere il giocatore della Juventus a trasferirsi in Turchia, i giallorossi potrebbero attendere il doppio confronto contro gli svizzeri dello Young Boys nei playoff per entrare nella fase a gironi di Champions League. Gare in programma il 21 e 27 agosto, con andata in terra elvetica e ritorno allo stadio Ali Sami Yen.