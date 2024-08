Assalto a Dybala, doppia offerta da capogiro per portarlo via da Roma

Torna a far parlare di se Paulo Dybala con le sirene dall’Arabia Saudita che risuonano nuovamente per le lui. Cifre importanti per l’argentino della Roma

Al netto di qualche problemino fisico Paulo Dybala ha chiuso la scorsa stagione con numeri certamente positivi: 39 presenze, 16 gol, 10 assist. Cifre interessanti per il fantasista argentino, centrale nel progetto tecnico della Roma e quest’anno affiancato anche dal connazionale Matias Soulé.

“Paulo mi diceva: ‘Dai, ti aspetto qua. Ho il posto libero per te…’”, ha dichiarato il neo acquisto giallorosso che quindi non vede l’ora di giocare nella capitale al fianco del numero 21. Lo stesso Dybala però vede alzarsi una piccola nube intorno al suo futuro con la Roma che dovrà a sua volta alzare la guardia.

La Joya è infatti nuovamente nel mirino delle squadre arabe, che con soldi freschi dal punto di vista soprattutto dell’ingaggio, possono lanciare l’assalto forte. Il mancato impiego della clausola rescissoria da 12 milioni di euro scaduto lo scorso 31 luglio sembrava aver sciolto ogni dubbio sulla permanenza dell’argentino a Roma. L’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’ rilancia però l’ipotesi araba con due squadre disposte a mettere sul piatto un ingaggio monstre.

Calciomercato Roma, sirene arabe per Dybala: maxi proposta

A Dybala, a cui già nei mesi scorsi erano pervenuti interessamenti arabi, sarebbero state proposte cifre piuttosto importanti.

Secondo quanto evidenziato dal quotidiano nelle ultime ore l’Al-Ahli e l’Al-Ittihad, squadre controllate direttamente dal fondo d’investimento pubblico, sarebbero tornate alla carica con calciatore ed entourage con una proposta choc da 3 anni di contratto a 15 milioni di euro, il tutto con bonus facilmente raggiungibili che farebbero lievitare lo stipendio fino a 20 milioni.

Si tratta di un calciatore che darebbe al campionato arabo lustro sia dal punto di vista tecnico che soprattutto di immagine. Alla Roma invece sarebbero stati proposti circa 12 milioni di euro. Al netto di ogni discorso di natura puramente economica, non sarà di certo la società a cedere Dybala, ma piuttosto eventualmente dovrà essere il calciatore a chiedere la cessione qualora volesse percorrere questo tipo di strada.

Ad ogni modo l’argentino è ancora molto importante nello scacchiere giallorosso, e De Rossi punta su di lui, e non solo, in vista della prossima stagione ormai alle porte che si preannuncia estremamente intensa.