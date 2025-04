La sentenza è arrivata: quattro punti di penalizzazione

È stata ufficializzata la decisione: il club riceve quattro punti in meno in classifica, ora la situazione diventa critica

Quattro punti in meno in classifica: ora è ufficiale. È arrivata la sentenza che avrebbe potuto cambiare le sorti della classifica e la decisione dei giudici è una mazzata per il club: confermata la penalizzazione.

Dal Tar del Lazio arrivano brutte notizie per il Cosenza che si è visto respingere il ricorso dai giudici del tribunale amministrativa. La società del presidente Guarascio, dunque, si vede confermata il -4 in classifica e fa un ulteriore passo verso la retrocessione. Il club ha già preannunciato la volontà di non arrendersi: il patron dei calabresi starebbe valutando la possibilità di continuare la sua battaglia e di presentare appello anche al Consiglio di Stato.

Una decisione arriverà a breve, ma intanto per la squadra di Alvini ora la salvezza diventa più che un’impresa. Quando mancano sei giornate alla fine del campionato, i punti di distacco dai playout sono otto: servirebbe un filotto di vittorie ai rossoblù per sperare di arrivare almeno agli spareggi. Impresa ardua anche perché il campionato che attende la formazione calabrese è complicato: si parte dallo scontro diretto con la Salernitana, quindi la sfida con il Bari in piena corsa playoff.

Cosenza, confermata la penalizzazione: classifica invariata

Già contro i pugliesi, non dovessero arrivare risultati positivi, potrebbe esserci la certezza matematica della retrocessione, anche se a Cosenza sperano ancora in un ribaltamento della sentenza del Tar.

Questa la classifica attuale di Serie B quando le giornate disputate sono 33:

Classifica Serie B: Sassuolo 75, Pisa 66, Spezia 59, Cremonese 53, Juve Stabia 50, Catanzaro 48, Palermo 45, Bari 44, Cesena 44, Modena 41, Carrarese 38, Frosinone 38, Mantova 37, Brescia 35, Sudtirol 35, Sampdoria 35, Cittadella 35, Salernitana 33, Reggiana 32, Cosenza 27