Soulé emozionato: “La Roma è un sogno. Ecco cosa mi diceva Dybala”

La Roma ha investito circa 30 milioni di euro per il cartellino di Soulé. L’argentino ex Juve indosserà la maglia numero 18

“Ringrazio la famiglia Friedkin, che ha fatto di tutto per portarmi qui. Per me è un sogno essere alla Roma”. Pensieri e parole di Matias Soulé, da un paio d’ore ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso. Alla Juventus 26,4 milioni di euro pagabili in quattro esercizi, più altri 4 di bonus.

“Non vedo l’ora di cominciare – ha aggiunto l’argentino al canale ufficiale della Roma – L’accoglienza che ho ricevuto a Fiumicini è stato bellissima, sapevo che c’era un po’ di gente ma così non me la sarei mai immaginata. Se ho sentito Dybala e Paredes prima di venire qui? Sì. Appena sono circolate le prime indiscrezioni che potevo venire alla Roma, mi hanno parlato di tutto di qua, di come si stava bene. Paulo mi diceva: ‘Dai, ti aspetto qua. Ho il posto libero per te…'”.

Soulé indosserà la maglia numero 18, feeling speciale con De Rossi: “Ho visto come ha cambiato la Roma”

Soulé indosserà la maglia numero 18 ed è stato fortemente voluto da De Rossi, il cui calcio potrebbe valorizzare le qualità tecniche del classe 2003: “Ho visto l’anno scorso come giocava la squadra, come l’ha cambiata da quando è arrivato. È stato veramente incredibile. Allenarmi con lui, che ha giocato anche in Argentina, mi servirà tanto. Ho scelto la maglia numero 18 perché era libera ed è lo stesso numero che ho avuto la scorsa stagione a Frosinone, il numero di mia nonna”.

“Ci sono stati dei giorni che speravo arrivassero subito – ha sottolineato Soulé in conclusione – Volevo restare qua in Italia e venire alla Roma. Ringrazierò i tifosi anche in campo dimostrando quello che so fare. Ci vediamo allo stadio”.