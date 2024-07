Arrivato l’annuncio UFFICIALE: Soulé dalla Juve alla Roma, le cifre

I comunicati ufficiali di Roma e Juventus in merito all’operazione Soulé, legatosi al club giallorosso per i prossimi cinque anni

Mancava soltanto l’annuncio ufficiale, arrivato in questi istanti: Matias Soulé è un nuovo giocatore della Roma. “Argentino di Mar del Plata – recita il comunicato ufficiale del club giallorosso – il talento proveniente dalla Juventus andrà a rinforzare il parco dei giocatori offensivi”.

“Mancino, di ruolo esterno, Soulé nell’ultimo campionato di Serie A ha realizzato 11 gol in 36 presenze – aggiunge la nota della Roma – In generale, vanta già 51 partite nel massimo campionato italiano, contando anche l’esperienza in bianconero. Con la nazionale del suo paese, invece, ha preso parte al Mondiale Under 20 svolto proprio in Argentina nel 2023″.

“In giallorosso indosserà il numero 18 – rivela la società dei Friedkin sul proprio sito – Una maglia non banale, che nel 2000-01 – annata del terzo scudetto – appartenne ad un altro argentino senza particolare bisogno di presentazioni, Gabriel Omar Batistuta. E fino al 2006 fu di Antonio Cassano, fantasista imprevedibile con capacità balistica e di dribbling”.

🇦🇷 Matias Soulé ➕ 24-25 Away Kit 👀 Preordina la nuova maglia ora, disponibile dal 1 agosto 🐺 👉 https://t.co/AV9xG1X94Q#ASRoma pic.twitter.com/aA8gElBn3b — AS Roma (@OfficialASRoma) July 30, 2024

Juventus, Soulé alla Roma per 26,5 milioni più 4 di bonus: plusvalenza di 22,4 milioni

Fotografatosi già con l’amico Dybala nello spogliatoio della Roma (vedi foto in alto), Soulé si è legato ai capitolini con un contratto quinquennale da 1,8/2 milioni di euro netti a stagione. Aveva delle offerte dalla Premier, in particolare del Leicester, ma fin da principio il suo desiderio era quello di trasferirsi alla corte di Daniele De Rossi.

Come recita la nota ufficiale della Juventus, Soulé si è trasferito alla Roma “a titolo definitivo” e “a fronte di un corrispettivo di 25,6 milioni pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di 4 milioni”. Le cifre, insomma, sono quelle rivelate da Calciomercato.it. Questa operazione, riferisce ancora il club di Exor, “genera un impatto positivo sull’esercizio (una plusvalenza, ndr) in corso pari a 22,4 milioni, al netto degli oneri accessori”.