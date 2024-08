Calciomercato Serie A, da Galeno a Koopmeiners: gli aggiornamenti dell’8 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nelle sue fasi decisive: tutti gli aggiornamenti di giovedì 8 agosto sulle trattative delle big di Serie A e non solo

Siamo entrati ormai da qualche giorno nell’ultimo mese di calciomercato estivo, con lo ‘start’ della Serie A in programma tra circa dieci giorni. Ma le big come tante altre squadre del nostro campionato e all’estero, non hanno ancora concluso la sessione e hanno parecchio da puntellare.

Sono tanti i nomi che infiammano questa fase del calciomercato estivo. Uno su tutti, quello di Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Il tecnico nerazzurro Gianpiero Gasperini ha annunciato la volontà del giocatore olandese di trasferirsi alla Juventus, ora pronta a lanciare l’assalto decisivo al classe ’98. Da decifrare anche il futuro di Federico Chiesa, il quale nelle scorse ore ha lanciato un messaggio d’amore alla Juventus che spera di chiudere anche l’affare Todibo. Intanto il Genoa lavora al possibile ritorno di Simeone e il Napoli incontra l’entourage di David Neres.

LIVE

08:34 Genoa, si lavora al ritorno di Simeone Il Genoa pensa al ritorno di Giovanni Simeone. In vista dell’imminente cessione di Retegui all’Atalanta, il club ligure ha intensificato i contatti col Napoli per il ritorno in rossoblu del Cholito con la formula del prestito.