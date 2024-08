Ritiro agitato per Folorunsho: i rumors, Napoli ‘cancellata’ e il like alla Lazio | CM.IT

Spunta un nuovo dilemma in casa Napoli, che crea agitazione a pochi giorni dal debutto stagionale: cosa sappiamo della gestione Folorunsho.

Si riscaldano gli animi in casa Napoli e la porta d’uscita si è incredibilmente e improvvisamente aperta a molti. Dopo due ritiri, in pochi possono dirsi sicuri del posto in rosa. Chiaramente, Conte ha posto il veto su alcuni elementi. Kvarastkhelia, in primis; poi Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa e altri che al momento non sono cedibili. Tra questi, sembrava poter rientrare anche Folorunsho.

Il centrocampista convocato agli Europei da Luciano Spalletti è reduce da una pazzesca stagione con la maglia del Verona. Il Napoli, per l’ennesimo anno – il quinto – l’ha girato in prestito altrove e dopo l’exploit ha deciso di puntarci e dargli una chance in prima squadra. Nel corso delle settimane post Europeo, il suo agente ha lavorato con il club azzurro per prolungare il contratto di Michael Folorunsho, il quale a fine luglio ha sottoscritto la sua permanenza in azzurro fino al 2029. Un contratto decisamente importante. Ma nelle ultime ore sarebbero cambiati alcuni scenari: ecco cosa sta succedendo.

Folorunsho, futuro in bilico e quel like alla Lazio

Ancora in ritiro a Castel di Sangro per poche ore, la squadra azzurra si gode l’aria di montagna e l’entusiasmo coinvolgente dei tifosi accorsi per i loro beniamini. Tra i calciatori, però, c’è chi sta vivendo momenti di agitazione. Michael Folorunsho era ad un passo dal firmare con l’Atalanta fino a qualche giorno fa. Trattativa poi saltata improvvisamente in poche ore per la percentuale sulla futura rivendita (30%) che De Laurentiis voleva inserire nell’accordo.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la gestione del calciatore fresco di rinnovo non sta accontentando il suo entourage, che evidentemente si aspetta un altro trattamento per il suo assistito. Ma al momento, su Folorunsho non registriamo offerte concrete – oltre a quella della Dea – che possano portare ad una cessione imminente. Nel frattempo, Michael toglie dai propri canali social i post che lo raffigurano con la maglia del Napoli e nelle scorse ore è spuntato un suo like – poi rimosso – sul post pubblicato dalla Lazio in merito ad un video sulla seconda maglia. Il calciatore è legato ai colori biancocelesti: cresciuto per tre anni nel settore giovanile della Lazio, prima di passare al Francavilla e diventare professionista. E proprio in un momento così delicato, la società capitolina è stata accostata al nome del suo vecchio calciatore.

Per un eventuale cessione, il Napoli chiederà circa 18 milioni di euro. Nei prossimi giorni ci saranno chiaramente sviluppi che possono portare ad una rottura, e quindi cessione, o una conferma nella rosa di Conte per il proseguo della stagione.