Inzaghi come Spalletti: via dopo lo scudetto, messaggio all’Inter

L’Inter esce sconfitta dall’amichevole con l’Al-Itthiad e Simone Inzaghi finisce nella bufera

Il nuovo campionato di Serie A sta per iniziare e l’Inter ripartirà con lo scudetto cucito sul petto. Per la truppa di Simone Inzaghi c’è il concreto rischio di un inizio in salita.

Mancano nove giorni all’inizio del campionato di Serie A e ad aprire i battenti sarà proprio l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra campione d’Italia ripartirà dallo stadio Luigi Ferraris dove affronterà il Genoa di Alberto Gilardino nella partita inaugurale del campionato di Serie A 2024/2025. E quando manca poco più di una settimana all’inizio del campionato di massima serie, c’è già un problema da affrontare per il tecnico nerazzurro.

Già, perché nelle scorse ore Nicolò Barella e compagni sono usciti sconfitti dall’amichevole pre-campionato con i sauditi dell’Al Ittihad nel penultimo test della preparazione estiva. La partita, andata in scena all’U-Power Stadium di Monza, è stata decisa da una doppietta di Diaby per la vittoria finale della squadra allenata da Laurent Blanc. Ora i nerazzurri torneranno in campo domenica 11 agosto a Stamford Bridge contro il Chelsea prima dell’esordio in campionato ma Simone Inzaghi è già nella bufera.

Inter ko in amichevole, Simone Inzaghi nella bufera

Durante e al termine dell’amichevole con la formazione saudita dell’Al-Itthiad non sono mancate critiche nei confronti della formazione nerazzurra e del suo allenatore. Simone Inzaghi, infatti, è stato duramente criticato sui social da parte di tifosi interisti e non solo.

Moltissimi i commenti su X da parte di tifosi dell’Inter preoccupati in merito alla condizione atletica e non solo della squadra campione d’Italia in carica quando manca poco più di una settimana dall’inizio del campionato. C’è chi scrive: “Mi dispiace dirlo ma Inzaghi doveva imparare da Spalletti e andarsene all’apice”. Qualcuno aggiunge: “Ad Inzaghi non servono queste partite per cercare soluzioni, servono solo a far correre soprattutto chi è più indietro con il minutaggio Correa è solo un interprete dello schema 3-5-2 Poteva metterci anche mio nonno”. Ma c’è anche chi punta il dito contro la società che “da tre anni non va incontro ad un allenatore che gli ha salvato a tutti il… . Zero rispetto soprattutto verso l’uomo Inzaghi…”

