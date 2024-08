Napoli, giornate bollenti: da Meret e Mario Rui a Osimhen e Lukaku, il punto | CM.IT

Conte attende due pedine per il centrocampo e spera di conoscere quanto prima il nome del suo centravanti titolare. Lukaku è pronto

Nonostante stia attraversando un momento di stallo, il mercato del Napoli vive giornate caldissime. Antonio Conte, a 72 ore dalla chiusura del ritiro di Castel di Sangro, ha le idee molto più nitide sulla composizione della rosa con la quale affronterà Coppa Italia e Serie A.

Il salentino, sin dal giorno della sua presentazione, ha espresso a chiare lettere la volontà di incidere in maniera diretta sulle scelte del mercato in entrata e in uscita. La priorità del tecnico e del club resta la questione prima punta. Osimhen è sul mercato da mesi, ma i paletti imposti ai club di Premier e le esigenze del PSG stanno complicando la sua cessione.

I francesi hanno scelto il nigeriano per rinnovare il loro attacco, ma fanno sapere che l’assalto partirà solo una volta definita la cessione di Kolo Muani. Le inglesi latitano e aprirsi al mercato arabo ad oggi è molto complesso: Osimhen vuole restare in Europa e i club della Saudi League quest’anno non sono orientati a fare follie.

Il Napoli ha già impostato l’operazione per l’erede del capocannoniere 2023, che ha identificato in Romelu Lukaku. L’ingaggio del belga, che non vede l’ora di rimettersi a disposizione di Conte, sarebbe contestuale alla cessione di Osimhen, ma l’effetto domino che potrebbe attivare il doppio affare non è ancora partito. Omorodion al Chelsea e Alvarez all’Atletico, in questo senso, non sono d’aiuto, e così il nigeriano resta a Castel di Sangro in attesa di novità senza lavorare col resto del gruppo.

Chi non sarà più presente quest’anno sul campo del Patini, invece, è Mario Rui. Il portoghese è sul mercato e il club ha concordato con lui di liberarlo fino al match di Coppa Italia con il Modena. La volontà è trovare una soluzione per il terzino sinistro, Cajuste, Juan Jesus, Ngonge e uno tra Cheddira e Simeone, ma la lista dei possibili partenti è ancora più lunga. Folorunsho, per esempio, è stato a un passo dalla cessione all’Atalanta, ma l’affare è saltato, più che per l’infortunio di Scamacca, per la percentuale sulla futura rivendita (30%) che De Laurentiis voleva inserire nell’accordo.

Napoli, riflessioni su Meret. Intanto Conte attende Gilmour e Brescianini oltre a Lukaku

È stata una giornata intensa anche per Meret, il cui nome è stato protagonista di diverse indiscrezioni che lo hanno descritto come possibile partente a stretto giro di posta. Ad oggi, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il portiere protagonista in negativo nell’amichevole col Girona è tra gli azzurri sui quali si sta riflettendo, ma impostare la sua cessione e la sua sostituzione non è per nulla semplice e le impellenze sono altre.

Conte attende due pedine per il centrocampo (Gilmour e Brescianini) e spera di conoscere quanto prima il nome del suo centravanti titolare (sarebbe ben lieto, ovviamente, di continuare a lavorare con Osimhen). A quattro giorni dall’esordio ufficiale, i nodi da sciogliere per l’ex Inter e Manna sono ancora tanti.