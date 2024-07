DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Fofana a Osimhen: gli aggiornamenti del 23 luglio

Il calciomercato estivo è sempre più nel vivo: tutti gli aggiornamenti di martedì 23 luglio, riguardanti le principali trattative in Serie A e all’estero

Procede il mese di luglio, con i ritiri precampionato entrati nel vivo, le prime amichevoli, il prosieguo delle trattative e dei rumours di calciomercato in vista della stagione 2024-2025, ufficialmente al via tra meno di un mese.

Il Milan batte un altro colpo dopo l’ingaggio di Alvaro Morata e si rinforza stavolta a centrocampo: fumata bianca vicina per lo sbarco a Milanello di Fofana, in arrivo l’accordo con il Monaco. Adesso il ‘Diavolo’ spinge per Pavlovic. Cerca un difensore anche la Juventus, con Todibo che rimane sempre in cima alla lista della spesa dei bianconeri. L’Inter invece allontana Ricardo Rodriguez e punta a un profilo più giovane per la retroguardia di Inzaghi. Non si sblocca la cessione di Osimhen al Napoli, mentre la Roma non molla Soulé ed è pronta a rilanciare per il talento della Juve. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato di martedì 23 luglio.

LIVE

08:35 Torino, ufficiale l'ingaggio di Adams Il Torino ha ufficializzato l’arrivo di Ché Adams: l’attaccante scozzese, svincolatosi dal Southampton, ha firmato un contratto fino al giugno 2027 con il sodalizio granata.