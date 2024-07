Nuovo bomber Milan, l’annuncio ribalta Fonseca

Milan a caccia di un nuovo bomber, l’annuncio scuote l’ambiente rossonero

Dal centrocampo alla difesa, sembra essere una settimana caldissima per il mercato del Milan. Fofana e Pavlovic sono i nomi più caldi in casa rossonera, ma attenzione alla pista Samardzic, anche se al momento è il transalpino la priorità.

Il Milan però pensa anche ad un terzino destro e ad un altro attaccante oltre ad Alvaro Morata. In questo senso il profilo più apprezzato in casa rossonera è quello di Niclas Fullkrug. Il centravanti tedesco del Borussia Dortmund è in contatto continuo con il club meneghino, che sarebbe felice di approdare a Milano. Da Dortmund il ds Kehl ha preannunciato la partenza di un centravanti visto l’approdo di Guirassy in giallonero e Fullkrug potrebbe finire proprio nella lista dei cedibili.

Milan, Sahin allontana Fullkrug: “Ha un ruolo centrale”

A chiudere però le porte sembra essere Nuri Sahin, nuovo tecnico dei teutonici, che ha speso parole di stima nei confronti del centravanti tedesco, come riportato da ‘Sportmediaset’.

“Niclas sa cosa penso di lui, era mio compagno di squadra nel Werder Brema e lo apprezzo molto – ha spiegato il nuovo allenatore del Bvb – Vogliamo avere la migliore squadra possibile e nei miei piani sia lui che Guirassy hanno un ruolo centrale” ha affermato l’allenatore turco. Una chiara presa di posizione che lancia un messaggio forte e chiaro sia al calciatore che al Milan. Parole che potrebbero convincere il centravanti a restare in giallonero e cambiare quindi atteggiamento, optando per la permanenza. La piena fiducia di Sahin potrebbe aggiungere ulteriori considerazioni da parte del diretto interessato, il cui nome è stato accostato anche all’Atletico Madrid, in cerca di nuovi innesti per l’attacco.

A questo punto il Milan potrebbe tornare a valutare nuovi profili, soprattutto se le parole di Sahin dovessero convincere Fullkrug. Attenzione in questo senso a Tammy Abraham, anche lui fortemente accostato al club rossonero, che Fonseca ha già allenato a Roma e che il tecnico ben conosce.