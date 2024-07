Ibra non si ferma, Fullkrug al Milan: c’è anche l’annuncio

Il Milan non vuole fermarsi a Morata in attacco, Fullkrug primo obiettivo: ora c’è anche l’annuncio proveniente dal Borussia Dortmund

Alvaro Morata non basta. L’arrivo dell’attaccante spagnolo, acquistato dall’Atletico Madrid pagando la clausola presente nel suo contratto, non chiude il mercato in avanti del Milan. Ibrahimovic è a caccia di un altro attaccante, con Fonseca che attende il nuovo numero 9, visto che la maglia lasciata libera da Giroud non è stata occupata dall’ex Juve (che ha preso il 7).

Non soltanto questione di numeri, ma anche di caratteristiche. Quelle di Niclas Fullkrug si sposano alla perfezione con il profilo ricercato dal nuovo allenatore rossonero che aspetta un centravanti fisico, il classico ariete da area di rigore. Come raccontato da Calciomercato.it, da giorni proseguono i contatti tra il Milan e il calciatore tedesco ed ora sono iniziati anche quelli con il Borussia Dortmund.

I tedeschi partono da una valutazione tra i 15 e i 20 milioni di euro, a Milanello sperano di strappare uno sconto per perfezionare l’affare. Intanto arriva l’annuncio che riguarda proprio Fullkrug. A parlare è Sebastian Kehl, direttore sportivo della società tedesca.

Milan-Fullkrug, il Borussia pronto a cedere un attaccante

Il dirigente del Borussia Dortmund ha parlato ai giornalisti durante la tournée in corso in Thailandia, affrontando proprio il tema delle uscite in attacco dopo l’arrivo di Guirassy (ancora fermo per infortunio).

Kehl ha quindi affermato: “Lo scorso anno abbiamo avuto tre attaccanti: in questo ruolo potrebbe succedere ancora qualcosa”. Il riferimento è ad almeno un’uscita, considerando che il reparto è super affollato con la presenza anche di Haller e Moukoko: “Potrebbe non essere la soluzione ottimale iniziare la stagione con quattro attaccanti, ne siamo consapevoli”.

Da capire chi tra Haller, Moukoko e Fullkrug andrà via. Sul centravanti seguito dall’Inter, il ds spiega: “Ovviamente ho parlato con lui, anche prima dell’acquisto di Guirassy. Questo è abbastanza normale. Sono tutti ragazzi ambizioni: alla fine vogliamo avere successo come Borussia Dortmund, è l’obiettivo del club, e questo prevede anche che ci sia competizione in squadra”.

Apertura alla cessione quindi, anche se non è detto che sarò proprio Fullkrug a salutare il Dortmund per ridurre un po’ la rosa di Sahin. Di certo per convincere il Borussia Dortmund a cederlo servirà trovare un accordo economico: in Germania sperano in un ricavo intorno ai 15-20 milioni, al Milan vogliono spendere una cifra più vicina ai 10, ma la trattativa è in corso.