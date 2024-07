Como, Pau Lopez non tramonta: le ultime dalla Francia | CM.IT

Non è ancora tramontata la pista Pau Lopez per il Como: colloqui in corso per il via libera definitivo del Marsiglia

Nonostante le lungaggini generate dalle difficoltà incontrate dal Marsiglia nel mettere sotto contratto un nuovo portiere, la trattativa per Pau Lopez non è assolutamente tramontata in casa Como. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, parlano di colloqui in corso anche in queste ore per sbloccare definitivamente la situazione e ottenere il via libera finale al trasferimento in Lombardia.

Il club francese ha trattato in queste settimane diversi profili: Illan Meslier (Leeds), Alvaro Valles (Las Palmas),Brice Samba (Lens) e Filip Jorgensen (Villarreal), ma non è ancora riuscito ad arrivare ad una fumata bianca definitiva. Dopo aver raggiunto da tempo un accordo con il calciatore e con l’OM, il Como non ha ancora mollato la presa sull’ex portiere della Roma. Anche se il nome di Emil Audero continua a piacere alla dirigenza, dalla Francia sono arrivate rassicurazioni sulla volontà dei provenzali di liberare il ragazzo.