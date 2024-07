Il mercato sui social: Soulé-Roma, l’agente esce allo scoperto

Ore decisive per l’addio di Soulé alla Juventus. L’argentino vuole la Roma, che ha pronto per lui un contratto da 1,8-2 milioni a salire

Attraverso i social si lanciano spesso chiari ‘indizi’ se non veri e propri messaggi di calciomercato. Gli ultimi in tal senso hanno come protagonista Matias Soulé, promessosi alla Roma che ancora però non ha raggiunto un accordo con la Juventus. Sono ore decisive.

I bianconeri vogliono 30 milioni di euro per il fantasista argentino, autore di un’ottima stagione al Frosinone – specialmente nella prima parte – ma ‘sacrificabile’ per finanziare la campagna acquisti, in primis l’acquisto dell’olandese Koopmeiners. Ma Giuntoli intende fare cassa, anche con Federico Chiesa ovviamente, pure per dare una rinfrescata alle fasce. Da Galeno a Conceicao, il Football director guarda in casa Porto.

Tornando a Soulé, è sceso in campo l’agente dell’albiceleste. Su Instagram, Martin Guastadisegno ha pubblicato una storia che lo ritrae in compagnia proprio del suo illustre assistito. In basso la scritta ‘Tranki’, vale a dire “Tranquillo“, con tanto di menzione di Soulé. Come a dire, stai sereno che il tuo desiderio – ossia quello di andare alla Roma e ricongiungersi con gli amici nonché connazionali Dybala e Paredes – verrà realizzato.

Soulé, voglia di Roma. La risposta all’agente: “Andiamo fratello”

È stato pressoché mmediato il repost di Soulé, con annessa risposta al suo procuratore: “Dale hermano”, tradotto “Andiamo fratello“. L’argentino si mostra così fiducioso circa il suo trasferimento nella Capitale, sponda giallorossa. De Rossi ha chiesto espressamente il suo acquisto, con l’operazione che potrebbe chiudersi entro questa settimana. La Roma ha fretta, ma ne ha ancor di più la Juve.

Giuntoli non vuole e non può aspettare oltre per realizzare quella che sarebbe una cessione importante in chiave mercato in entrata. Leicester e altri club inglesi non hanno mollato la presa su Soulé, però lui vuole solo e soltanto la Roma. A meno di clamorose sorprese, un accordo si troverà.

La società dei Friedkin non ha intenzione di modificare verso l’alto la parte fissa (25 milioni), tuttavia il Ds Ghisfolfi può rivedere i bonus avvicinandosi alla soglia dei 30 milioni. Per il 21enne di Mar del Plata, di proprietà della Juve dal gennaio 2020, è pronto un contratto da 1,8-2 milioni netti a salire.