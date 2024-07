“Contatto veloce”: Samardzic al Milan, il Dt dell’Udinese fa pretattica

Le dichiarazioni di Gianluca Nani sul possibile trasferimento di Samardzic dall’Udinese al Milan. Ieri contatti positivi col papà-agente

Samardzic-Milan è un’operazione che procede a fuoco lento. Un fuoco che però, almeno mediaticamente, prova a spegnere il Group Technical Director dei friulani “È un giocatore dell’Udinese e non vogliamo venderlo – le parole a ‘Sky Sport’ di Gianluca Nani al media-day del club della famiglia Pozzo – Chiaramente se dovesse arrivare un’offerta che reputeremo all’altezza, farebbe parte del nostro lavoro valutarla. Ma non è un giocatore che proponiamo agli altri club”.

“Anche grazie a un suo gol siamo rimasti in Serie A, Samardzic è un giocatore determinante e forte”, sottolinea Nani che in conclusione conferma il grande interesse del Milan: “Sì, c’è stato un contatto veloce, tuttavia non c’è stata nessuna offerta e nessuna trattativa“. Nelle scorse ore ci sono stati dei contatti positivi con l’entourage del serbo, capitanato dal papà.

Tra le parti c’è sintonia e il desiderio di arrivare a dama. Dal Milan, però, si professa pure cautela, con il club rossonero che non vorrebbe spendere oltre i 15 milioni per il cartellino del fantasista che l’estate scorsa fu a un passo dall’Inter.