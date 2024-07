DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Lukaku a Todibo: gli aggiornamenti del 20 luglio

Il calciomercato estivo è sempre più nel vivo: tutti gli aggiornamenti di oggi, sabato 20 luglio, riguardanti le principali trattative in Serie A e all’estero

Tra ritiri pre-campionato ed il calciomercato estivo in corso, è un mese di luglio già intenso per le squadre e soprattutto le dirigenze della Serie A 2024-2025.

Conte ha un obiettivo chiaro per l’attacco del suo Napoli: Romelu Lukaku. Il club partenopeo stringe per l’ex centravanti di Inter e Roma, in attesa della cessione di Osimhen. Non si ferma neanche la Juventus sul mercato, con Giuntoli in pressing su Todibo in difesa dopo l’arrivo di Cabal. L’Inter molla Tessmann ed esplora nuove piste per il braccetto difensivo, mentre il Milan ha individuato in Fofana e Samardzic i rinforzi a centrocampo per Fonseca. Soulé, in uscita dalla Juve, sempre conteso da Leicester e Roma. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato di sabato 20 luglio.

LIVE

09:29 CM.IT | Juventus, il piano di Giuntoli per Galeno C’è Galeno sotto la lente d’ingrandimento della Juventus per la corsia d’attacco: tra la clausola e il pericolo inglese per il talento del Porto.

08:57 CM.IT | Bologna, obiettivo Dallinga in attacco: pericolo Rennes Resta calda la pista Dallinga per il Bologna: il club felsineo ha accettato le condizioni del Tolosa per l’attaccante olandese che si aggirano intorno ai 18 milioni di euro. Nelle ultime ore si è però inserito anche il Rennes, che può offrire poco di più.