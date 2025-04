Calciomercato, prendono Lookman a giugno: accordo in Serie A

Ademola Lookman è diventato un giocatore di caratura internazionale grazie alla cura Gasperini. L’attaccante nigeriano è pronto a salutare l’Atalanta: accordo fatto

In passato è stato accostato ai top club d’Europa, ma ora Lookman è intenzionato a giocare anche nel campionato italiano. L’attaccante dell’Atalanta non vede l’ora di comunicare la sua decisione alla dirigenza orobica per iniziare così subito la sua nuova avventura.

L’attaccante nigeriano dell’Atalanta, Ademola Lookman, è stato protagonista di una stagione da urlo della squadra bergamasca. Ha realizzato ben 18 gol con i nerazzurri arrivando anche a lottare per lo Scudetto. Soltanto negli ultimi mesi l’Atalanta ha perso terreno con Inter e Napoli: chiuderà la stagione al terzo posto in classifica. Pochi minuti fa è arrivato il suo annuncio per quanto riguarda la sua prossima destinazione in Serie A: accordo ad un passo con il top club italiano.

Calciomercato, affare fatto per Lookman: l’intreccio in Serie A

Le sue accelerazioni combinate a finte funamboliche hanno attirato un forte interessamento per il giocatore nigeriano dell’Atalanta. Una voglia immensa per ambire ad una nuova soluzione per quanto riguarda il suo futuro.

Come svelato dall’ultima edizione di SportMediaset, Juventus e Napoli continua a monitorare l’attaccante nigeriano Ademola Lookman. L’Atalanta potrebbe così salutarlo al termine della stagione arrivando così alla chiusura definitiva a giugno: un nuovo accordo è pronto in Serie A.

Sarà addio con il club bergamasco per trovare nuovi stimoli. Già nella scorsa estate è stato ad un passo dall’addio: il PSG ci aveva provato a lungo, ma alla fine il club parigino ha chiuso per il colpo a gennaio con l’arrivo di Kvara. Ora Lookman ha deciso di cambiare subito squadra per ambire a grandi palcoscenici. La Juventus è pronta a rivoluzionare l’attacco bianconero dicendo addio a Vlahovic e Kolo Muani, mentre il Napoli dovrà accontentare subito Conte con un’alternativa in attacco.

Saranno settimane intense per arrivare così alla nuova svolta in attacco. L’accordo ufficiale arriverà soltanto nelle prossime settimane, ma all’età di 28 anni è proiettato a sposare un nuovo progetto in Serie A. Juventus e Napoli sono in pole per anticipare la folta concorrenza con nuove sirene provenienti dall’estero: sarà una calda estate per conoscere il futuro dell’attaccante nigeriano. Una svolta per arrivare così al nuovo colpo in attacco: Lookman non vede l’ora di continuare a brillare di luce propria nel campionato italiano.