Funerali Papa Francesco, la decisione di Antonio Conte e del Napoli

Con largo anticipo dal match di domenica 27 aprile tra Napoli e Torino, arriva la nota ufficiale: ecco la decisione in segno di lutto per Papa Francesco

La scomparsa di Jorge Mario Bergoglio ha sconvolto il Mondo e di conseguenza anche i piani e i calendari del campionato di Serie A. Oggi, secondo giorno di lutto nazionale in Italia, la salma di Papa Francesco è stata esposta al pubblico e così sarà fino a venerdì nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Poi, sabato, la Terra si fermerà. E ai funerali di Sua Santità arriveranno capi di Stato da ogni dove.

Proprio sabato 26 aprile, Antonio Conte avrebbe dovuto svolgere la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, ma il Napoli attraverso una nota fa sapere che “in segno di rispetto e cordoglio per i funerali di Papa Francesco”, l’evento a Castel Volturno non si terrà. Napoli in silenzio stampa.

È nota la fede cattolica del mister azzurro, che non ha mai nascosto la sua devozione. Oltretutto, proprio in occasione del giorno della scomparsa di Papa Francesco, Aurelio De Laurentiis ha voluto ricordarlo con un messaggio sincero: “Un uomo che sapeva ascoltare, prima di parlare. Francesco è stato un uomo, prima che Pontefice, dal quale tutti dobbiamo imparare e prendere qualcosa”.

Il presidente azzurro e il Pontefice argentino si sono incrociati due volte, l’ultima nel 2013, quando dal Napoli ebbe regalato la maglia azzurra con il 10 e il piede di Maradona “per scacciare tutte le inopportunità del Mondo”.

Papa Francesco, il silenzio di Conte in segno di lutto

Sabato 26 aprile ogni evento sportivo in Italia sarà sospeso, come richiesto dal CONI. E così, il club azzurro ha deciso anche di non organizzare la consueta conferenza stampa pre-partita alla vigilia di Napoli-Torino, in segno di rispetto per Papa Francesco e ai funerali che si terranno a Roma proprio durante la mattinata. Quel giorno, gli occhi dell’intero Mondo saranno puntati tutti su San Pietro e non ci saranno altre distrazioni che tengano.

Sarà un giorno speciale anche per Conte, il quale non ha mai nascosto la sua fede cattolica. Il mister ha persino conosciuto Papa Francesco, quando a pochi mesi dalla nomina accolse in Vaticano l’allenatore pugliese e la sua famiglia. In quell’occasione, Bergoglio regalò una pergamena di benedizione. “Ci accolse in maniera semplice, mancavano delle sedie e andò lui a prenderle”, raccontò l’allenatore a Famiglia Cristiana in un’intervista del 2014.