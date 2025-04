Funerali Papa Francesco, Serie A rinviata: l’annuncio UFFICIALE

La decisione è stata presa in tarda mattinata. Una decisione destinata a far discutere: ecco le partite che non si giocheranno

“Sabato il campionato di calcio sarà sospeso, mentre domenica le partite si giocheranno”.

Ad affermarlo è è il Ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, al termine del CdM di quest’oggi.

Una decisione che arriva per via, chiaramente, dei funerali di Papa Francesco che si terranno alle 10.00 del mattino. Con questa scelta, oltre a Lazio-Parma, partita che era in programma alle ore 20.45, che sarebbe stata ugualmente per motivi di ordine pubblico, non si giocheranno anche Como-Genoa (ore 15.00) e Inter-Roma (ore 18.00).

Inter-Roma a data da destinarsi: il punto della situazione

Si attendono adesso le comunicazioni ufficiali da parte della Lega di Serie A, che dovrà ovviamente decidere anche quando si recupereranno le tre sfide.

Non è da escludere che si possa andare in campo la domenica. Le attenzioni principali sono ovviamente puntate sulla sfida di San Siro tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i giallorossi di Claudio Ranieri. Una sfida che interessa tutta la parte alta della classifica visto che Lautaro Martinez e compagni sono in lotta per lo Scudetto con il Napoli e i capitolini per l’Europa, con la Champions League ancora nel mirino.