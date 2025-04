Inter-Roma rinviata per i funerali del Papa: data del recupero, come cambia il calendario

Il calendario di Serie A rischia di essere stravolto per la celebrazione dei funerali di Papa Francesco il prossimo 26 aprile: gli scenari

La tragica scomparsa di Papa Francesco nella giornata di ieri, 21 aprile, ha creato un effetto domino non indifferente anche sulla Serie A. Le partite in programma per “Pasquetta” e valide per la 33a giornata di campionato, sono state tutte rinviate a domani, mercoledì 23 aprile. Ma la decisione di non disputare i match del lunedì, non è rimasta isolata.

Oltre a Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus, anche alcune gare del 34° turno di Serie A, quello in programma il prossimo weekend, subiranno degli stravolgimenti. Questo perché, notizia ufficiale di oggi, sabato 26 aprile si svolgeranno i funerali di Papa Francesco, a Roma ovviamente. Una notizia che condizionerà e non poco quella che sarà l’organizzazione del prossimo turno di campionato.

Serie A, cambia il calendario: le partite rinviate

Tre sono le partite coinvolte per la prossima giornata. Parliamo di quelle in programma proprio per la giornata di sabato: Como-Genoa, Inter-Roma e Lazio-Parma. Slittare la prima avrà meno ripercussioni. Entrambe le squadre sono praticamente salve e si giocano pochissimo in questo finale di stagione.

Inoltre, senza coppe di alcun tipo, la gara potrebbe essere recuperata in qualsiasi momento. Persino il giorno dopo se la Lega di Serie A trovasse tutti gli accordi del caso. Più complessa la questione legata alla Lazio, che sembra la squadra più coinvolta nel discorso rinvio, perché il funerale del Papa si svolgerà proprio a Roma.

Anche per motivi di ordine pubblico, il match dei biancocelesti era quello più vicino al rinvio prima ancora dell’annuncio ufficiale, con una nuova data da incastrare. In questo caso Lazio e Parma avrebbero già due obiettivi più chiari e determinati ai fini del campionato, con i biancocelesti impegnati nella corsa Champions e i ducali ancora non salvi.

Infine, c’è l’Inter. Rinviare la partita dei nerazzurri, rischia sconvolgere completamente il calendario di Serie A e la corsa scudetto. In primo luogo, l’Inter si ritroverebbe a giocare non più prima del Napoli, che avrebbe potuto fornire un piccolo vantaggio mentale. Ma, soprattutto, l’incastro per la squadra di Inzaghi sarebbe complicatissimo.

L’Inter, che giocherà domani, 23 aprile, la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, sarà impegnata il 30 aprile con il Barcellona, il 3 maggio con il Verona, il 6 maggio di nuovo con i blaugrana e l’11 maggio con il Torino. In caso di vittoria contro il Milan, ci sarà spazio alla finale di Coppa Italia il 14 maggio, quindi poi la sfida con la Lazio del 18 dello stesso mese.

Impossibile, dunque, trovare fino a quel momento uno slot per recuperare la partita contro la Roma. Il primo utile potrebbe essere il 21 maggio, di mercoledì, a 4 giorni dall’ultima sfida di campionato contro il Como. Il che, se da un lato permetterebbe all’Inter di arrivare con una settimana di riposo alle sfida d’andata contro il Barcellona, concentrerebbe 3 partite in 7 giorni in Serie A, tutte potenzialmente decisive per lo scudetto e due di queste contro le romane.

Uno svantaggio, ma forse anche un vantaggio. La Roma oggi si sta giocando ancora una fetta importante della corsa europea, ma tra un mese potrebbe non essere più così. Allo stesso tempo, un asterisco presente fino a 2 partite dalla fine della Serie A, condizionerebbe evidentemente il campionato dell’Inter e anche del Napoli, con un rischio spareggio sempre più alto.

L’ipotesi alternativa più credibile e che sta vincendo su tutte le altre è che l’Inter recupererà già il giorno dopo, domenica 27 aprile, alle 12.30 o alle 15. Una soluzione che appare la più saggia per evitare che si condizioni completamente il prosieguo della stagione, con una posta in palio così alta. Nelle prossime ore arriverà la decisione ufficiale.