Juventus, Thiago Motta lo lascia a Torino: l’addio che sblocca il nuovo colpo

La Juventus attivissima sul mercato, Giuntoli spinge per un nuovo colpo per lo scacchiere di Thiago Motta: l’addio che apre al prossimo innesto dei bianconeri

La Juventus presenta ufficialmente Thiago Motta e non si ferma sul mercato tracciando anche le linee guida del nuovo allenatore italo-brasiliano.

L’ultimo arrivato alla Continassa è Cabal, che non sarà l’unico volto nuovo in difesa nello scacchiere dell’ex tecnico del Bologna. Il preferito di Thiago Motta era senza dubbio Calafiori, ma il sodalizio felsineo chiede la luna per il nazionale azzurro e sta trovando difficoltà anche nel chiudere l’operazione con l’Arsenal. Giuntoli ha perciò spostato il mirino su Todibo, sempre vigile comunque sul file Calafiori se dovessero esserci sorprese: “Non ho avuto contatti con la Juventus“, la risposta telegrafica dell’Ad del Bologna Fenucci. Adesso in pole è così balzato Todibo, che preme per arggiungere l’ex compagno Khephren Thuram sotto la Mole.

Calciomercato Juventus, Huijsen non parte per il ritiro: Giuntoli stringe per Todibo

La Juventus ha intensificato il pressing sull’ex difensore del Barcellona e nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti con il Nizza per cercare di trovare una quadra.

Giuntoli partirà oggi con la squadra per il ritiro in Germania, ma il telefono rimane bollente per il capo dell’area tecnica della ‘Vecchia Signora’. La dirigenza bianconera vuole strappare un prestito con diritto per Todibo e il Nizza sarebbe disposto ad aprire alla formula proposta da Giuntoli. Servirà però un prestito oneroso e un obbligo fissato a una cifra complessiva vicina ai 30 milioni di euro per strappare il sì definitivo del sodalizio di Ligue 1. La Juve resta fiduciosa nell’assalto per Todibo e intanto sta cercando di piazzare Huijsen per monetizzare e sferrare l’assalto decisivo al centrale francese.

Il baby spagnolo ex Roma non volerà con il gruppo di Thiago Motta alla volta del ritiro tedesco: un ulteriore segnale che la sua esperienza a Torino è agli sgoccioli. Valutato intorno ai 25 milioni, su Huijsen restano concretamente in lizza al momento Monaco e Stoccarda.