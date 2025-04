Inter, non solo Luis Henrique: nuovi passi per il colpo a zero | CMIT

I nerazzurri sono già ora molto attivi sul mercato e vorrebbero chiudere al più presto per l’esterno brasiliano del Marsiglia, ma non è l’unica operazione

L’Inter è sicuramente tra le società più attive del momento. La volontà del club è infatti quella di rinforzare la squadra in tutti i reparti, a partire dalla difesa, che accoglierà un elemento di spessore e dal costo importante. Gli obiettivi sono diversi, ma l’identikit non cambia: giovane, esperto e all’occorrenza valido sostituto di Bastoni. Non solo. Prosegue no stop la trattativa con il Marsiglia per Luis Henrique, esterno d’attacco brasiliano che ha conosciuto l’exploit di inizio stagione con De Zerbi in panchina.

È stato proprio l’ex allenatore del Sassuolo, ora in ritiro con la sua squadra a Roma, a convincere il classe 2001 a restare in Francia per consacrarsi e fare il salto di qualità. L’accordo tra l’Inter e il calciatore è confermato. Ora, resta da definire quello tra le due società sulla base di 25-30 milioni di euro, con bonus. I rapporti dopo l’affare Correa e Valentin Carboni sono ottimi: nei piani dei nerazzurri c’è la volontà di chiudere tutto a breve, per allontanare definitivamente il pericolo Bayern Monaco.

Non solo Luis Henrique: i nerazzurri non mollano Pellegrini

Attenzione poi alla pista Pellegrini. Il capitano della Roma, in scadenza nel 2026, non ha mai ricevuto un’offerta per il rinnovo ed è da tempo un obiettivo dei nerazzurri. Piace molto al tecnico Simone Inzaghi ed è sicuramente finito nei ragionamenti del club in occasione della trattativa Zalewski, con cui il romanista condivide il procuratore.

La società milanese è sempre molto attenta a cogliere le occasioni a zero ma la Roma, da quanto trapela, farà il possibile per monetizzare l’eventuale partenza del suo centrocampista, ancora stimato dal Napoli. Come raccontato nel video su youtube della puntata ‘TIAMOCALCIOMERCATO’, lo scorso gennaio il club azzurro aveva trovato un accordo di massima con la Roma, ma non con il calciatore.