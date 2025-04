Accordo per il colpo dell’Inter: nel mirino il ‘nuovo Nico Paz’

Le ultime di calciomercato sui nerazzurri nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul nostro canale Youtube

La stagione dell’Inter è tutt’altro che finita, eppure la dirigenza è già al lavoro per la prossima. Già chiusa l’operazione Sucic e trovato un’intesa di massima con gli agenti di Luis Henrique, esterno brasiliano che il Marsiglia valuta 30/35 milioni. Ma gli ottimi rapporti tra i due possono agevolare la chiusura dell’affare, coi nerazzurri che non vorrebbero andare oltre i 25.

Una delle priorità dell’Inter nel mercato estivo l’acquisto di un centrale di difesa, in sostanza di un erede di Acerbi al quale comunque è stato rinnovato il contratto esercitando l’opzione presente in esso. L’altra priorità sarà l’attaccante, un terzo da mettere subito dietro agli intoccabili Lautaro Martinez e Thuram. In questo senso occhio sempre al nome di Jonathan David, per il quale Ausilio non ha affatto mollato la presa. Il canadese ha sparato alto, anzi altissimo ma fin qui non ha trovato terreno fertile. Se dovesse abbassare le pretese, l’Inter sarebbe pronta a chiudere. L’altro nome ‘caldo’ è sicuramente quello di Santiago Castro, classe 2005 del Bologna.

Inter sulle tracce di Steijn, capocannoniere dell’Eredivisie: ma lui ‘segue’ Roma e Milan

Il club di Oaktree resta poi sempre attento alle cosiddette ‘occasioni’ che offre il mercato nazionale, vedi Lorenzo Pellegrini e Nico Paz (ma c’è l’ostacolo Como), come quello internazionale. A tal proposito in Olanda è riemerso l’interesse dell’Inter per Sem Steijn, trequartista del Twente che segna come un centravanti. 27 i gol realizzati, 23 quelli in Eredivisie della quale è capocannoniere, con nove gol in più del secondo Parrot dell’Az Alkmaar. Di lui ne abbiamo parlato nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato, in onda sul nostro canale Youtube.

Steijn ha stregato mezza Europa e oltre all’Inter, parlando di club italiani, sulle sue tracce risulta esserci anche la Roma. Che il 23enne di Den Haag ‘segue’ su Instagram, cosa che ha scatenato tanti tifosi giallorossi. Ma come si evince dal suo profilo, Steijn segue pure il Milan, un’altra delle big di Serie A che potrebbe puntare su di lui nell’estate che verrà. Il prezzo sarebbe abbordabile, in Olanda è stato scritto che nel suo contratto in scadenza a giugno 2028 è presente una clausola da ‘soli’ 10 milioni, ma in tal senso giungono per ora informazioni contrastanti.