Ci siamo per Calafiori: accordo a un passo e addio Serie A

Riccardo Calafiori è vicino all’addio al Bologna: chiusura vicina per il difensore della Nazionale che lascia la Serie A

Dopo la fase di stallo degli ultimi giorni, l’Arsenal torna in pressing per Riccardo Calafiori e conta di chiudere al più presto l’ingaggio del nazionale italiano.

Arsenal e Bologna si sono nuovamente avvicinate nelle ultime ore grazie anche al lavoro dell’entourage del giocatore italiano e, a meno di nuove sorprese, il club di Premier League punta a chiudere entro il weekend la trattativa per l’ex per il mancino cresciuto nel vivaio della Roma. Operazione che sfiora i 50 milioni di base fissa, oltre ai bonus per arrivare intorno ai 54-55 milioni di euro complessivi. Quasi il 50% finirà nelle casse del Basilea, ex club del difensore che si era assicurato una percentuale sulla futura rivendita. Calafiori aveva giù raggiunto le scorse settimane l’accordo con l’Arsenal per un quinquennale da oltre 4 milioni a stagione. Da definire adesso gli ultimi dettagli con il Bologna, prima della fumata bianca che potrebbe arrivare giù all’inizio della prossima settimana.

Le negoziazioni tra Arsenal e Bologna si erano bloccate negli ultimi giorni, prima della nuova accelerata degli inglesi per portare alla corte di Arteta il difensore classe 2002, uno dei pochi a salvarsi nell’Italia di Spalletti agli ultimi Europei in Germania. Niente da fare quindi per un ritorno di fiamma della Juventus per Calafiori, pupillo di Thiago Motta, con l’Ad felsineo Fenucci che aveva escluso contatti recenti con Giuntoli e la dirigenza bianconera.