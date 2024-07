Smentita UFFICIALE: scoppia il caso alla Juventus

Arriva la smentita ufficiale: per la Juventus è un caso da risolvere il prima possibile in questa finestra di mercato

Le prime scelte di Thiago Motta e della Juventus. La partenza per il ritiro in Germania ha fatto chiarezza sui calciatori che non rientrano nei piani del club bianconeri.

Diversi i giocatori che sono stati lasciati a Torino, in attesa di una cessione: da Szczesny a Huijsen, passando per De Sciglio. Proprio il terzino ha voluto chiarire in maniera netta il motivo dell’assenza del suo nome dalla lista dei convocati per la settimana in Germania: nessun problema fisico, come era stato invece ipotizzato, ma una scelta della società.

Lo scrive l’ex Milan i una storia su Instagram, spazzando via tutti i dubbi sulla decisione di Thiago Motta: “Nelle ultime ore ho sentito inesattezze sul mio conto – le parole di De Sciglio – . Voglio precisare che sto bene e non ho nessun problema fisico, a differenza di quanto detto da Sky Sport e da alcune testate giornalistiche, ma la mia non convocazione è stata puramente una scelta della società. Chiedo cortesemente ai giornalisti di informarsi in modo corretto prima di far passare notizie errate”.

Una scelta che, evidentemente, è il preludio ad una cessione, anche se al momento non ci segnalano club interessati al 31enne.