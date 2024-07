DIRETTA Calciomercato Serie A, da Lukaku a Chiesa: gli aggiornamenti del 6 luglio

Il calciomercato estivo è ufficialmente entrato nel vivo: tutti gli aggiornamenti del 6 luglio riguardanti le trattative in Serie A e all’estero

Il calciomercato è sempre più nel vivo, si intensificano le trattative fra i club con l’apertura ufficiale della sessione estiva. Le venti squadre della Serie A 2024/2025 preparano le rose per i ritiri ormai imminenti e per il via del campionato, fissato a metà agosto.

La Roma non molla Chiesa, destinato a lasciare la Juventus senza il rinnovo di contratto in scadenza il prossimo anno. Per rimpiazzare il nazionale italiano, Giuntoli pianifica l’affondo per Sancho dal Manchester United. L’Inter dopo l’infortunio di Buchanan è a caccia di un braccetto sinistro come ammesso anche dal Ds Ausilio: torna in auge il profilo dello svincolato Hermoso, che piace anche al Napoli. I partenopei, in attesa dell’addio di Osimhen, continuano il pressing su Lukaku che rimane il preferito di Conte per l’attacco. Tutti gli aggiornamenti sulle principali trattative di sabato 6 luglio su Calciomercato.it.