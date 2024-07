Grana Inter: gli esuberi bloccano Gudmundsson e il colpo in difesa

L’Inter continua a guardare a Gudmundsson per l’attacco e deve supplire all’infortunio di Buchanan con un nuovo innesto nella rosa di Inzaghi. C’è però un problema per la dirigenza di Viale della Liberazione

Il mercato dell’Inter in entrata non è chiuso, anzi… In attesa dell’annuncio di Martinez tra i pali, il club nerazzurro deve ricorrere a ripari dopo il grave infortunio di Buchanan.

L’esterno canadese si è infortunato in nazionale e dopo l’intervento per la frattura della tibia resterà ai box per almeno quattro mesi. La dirigenza campione d’Italia è pronta quindi a venire incontro alle esigenze di Inzaghi e lavora per un nuovo innesto non sulla fascia sinistra ma come braccetto di difesa. Da quinto il vice Dimarco sarà Carlos Augusto, mentre gli sforzi dell’Inter si concentreranno nel reperire sul mercato un’alternativa nei tre di difesa. Un cambio per intenderci del titolarissimo Bastoni, puntando su un’operazione intelligente tanto per citare il Ds Ausilio. Le manovre su Buongiorno sono destinate a non andare a buon fine, con il centrale del Torino ormai a un passo dal matrimonio con il Napoli dell’estimatore Conte.

Inter, Arnautovic e Correa sono un problema: mercato bloccato

In auge per il settore difensivo è tornato Hermoso, anche se non convince in pieno dirigenza e proprietà visto l’ingaggio oneroso e l’età.

Prima dell’assalto a un nuovo difensore l’Inter deve comunque vendere e al momento non ci sono risvolti positivi sugli esuberi che non rientrano nel progetto di Simone Inzaghi. In primis Correa, destinato nuovamente a fare le valigie dopo l’avventura della scorsa stagione al Marsiglia. Il ‘Tucu’ è finito nel mirino di River Plate e Aek Atene, che però puntano al prestito o a un’affare low cost per l’attaccante argentino, sul quale i nerazzurri vogliono incassare almeno 8 milioni di euro. In uscita c’è anche Arnautovic, con l’Inter che ha dato mandato ad alcuni intermediari di cercare una sistemazione per il nazionale austriaco che ha deluso al suo ritorno a Milano. Sull’ex Bologna ci sono le sirene da Arabia Saudita e Turchia (mete da non scartare neanche per Correa) oltre all’interesse in Serie A della Fiorentina, tutte piste che al momento però non scaldano il giocatore. Arnautovic vuole continuare a giocarsi le sue carte all’Inter, forte ancora di un contratto in scadenza nel giugno 2025.

L’Inter per finanziare il mercato in entrata, oltre che per il difensore anche per un possibile colpo in avanti (dove Gudmundsson resta il principale obiettivo di Inzaghi), ha bisogno di mettere da parte un prezioso tesoretto e la doppia cessione dell’austriaco e di Correa frutterebbe circa 25 milioni a Marotta tra cartellino e risparmio sull’ingaggio.