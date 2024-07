Vice Vlahovic dalla Serie A: contatti per battere il Milan

Cristiano Giuntoli e soci sono a caccia di un vice Vlahovic per Thiago Motta. Spunta anche il nome di un attaccante di Serie A in cerca di rilancio

Il mercato della Juventus sta iniziando a prendere sensibilmente quota, con la rosa di Thiago Motta che inizia a formarsi in vista di una stagione lunga e ricca di competizioni da disputare. Saranno ben cinque infatti i tornei in cui scendere in campo: campionato, Coppa Italia, Champions, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club.

Un’annata quindi lunga e dispendiosa che richiederà una profondità di rosa molto importante, in grado di sopperire ad ogni tipo di evenienza. In questo senso è già iniziato da tempo un profondo restyling del centrocampo, già radicalmente modificato con l’addio di Rabiot e l’arrivo di Douglas Luiz, in attesa di Thuram, e non solo. Spazio poi all’attacco sempre nell’ambito della politica che prevede il giusto equilibrio tra entrate ed uscite.

In questo senso salutato Moise Kean andrà poi trovata la giusta sistemazione anche per Arek Milik, impegnato col recupero dall’ultimo infortunio, e diviso tra Turchia e Premier. La Juventus va dunque a caccia di un vice Vlahovic di valore, che possa essere valida alternativa al titolare di ruolo. L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ fa il nome di Tammy Abraham, attaccante britannico della Roma reduce da un’annata molto complicata vista la lunga riabilitazione dopo l’infortunio.

La rosea sottolinea come i bianconeri nei giorni scorsi abbiano sondato il terreno per la disponibilità sia della Roma che del calciatore.

Calciomercato Juventus, spunta anche l’idea Abraham come vice Vlahovic

È stato quindi effettuato un contatto esplorativo per verificare le condizioni di Abraham e gli eventuali margini di manovra per un prestito secco oppure con diritto di riscatto.

Al momento non c’è comunque una vera e propria trattativa tra le parti, e solo nelle prossime settimane si capirà il valore della cosa, anche perchè Giuntoli dovrà affrontare prima altre priorità. Abraham non è comunque l’unico profilo nel mirino della Juventus, che dovrà inoltre guardarsi anche dal Milan, club al quale l’inglese era stato recentemente accostato.

Vanno inoltre ricordati i discorsi tra Juventus e Roma per Federico Chiesa, profilo sacrificabile per Motta e valutabile per la Juve visto il contratto in scadenza nel 2025 e la volontà di non perderlo a zero. L’idea Abraham sarebbe quindi nata proprio a margine dei colloqui con i giallorossi per Chiesa che in questo vuole prendersi tempo.

Intanto il mercato va avanti ed anche la caccia al vice Vlahovic resta aperta.