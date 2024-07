Hermoso ‘occasione’ a zero per l’Inter: come stanno le cose | CM.IT

L’entourage di Hermoso tratta da tempo già col Napoli. Richieste alte tra commissioni e ingaggio, Marotta si confronta con Oaktree

Il serio infortunio di Buchanan ha rispedito l’Inter sul mercato per un nuovo difensore. Non per un laterale e, dunque, un vero sostituto del canadese (out 4/5 mesi) come si pensava inizialmente, bensì per un centrale sinistro che possa inserirsi subito nella linea a tre di Inzaghi. In sostanza una sorta di vice Bastoni, con Carlos Augusto che tornerebbe nel suo ruolo primo cambio di Dimarco.

Tornato di moda dopo l’incontro in sede con Riso, Buongiorno è un mancino anche se più un centrale che un ‘braccetto’, per dirla alla covercianese, ma che all’Inter farebbe comodissimo ugualmente in virtù dell’età avanezata e degli acciacchi fisici di Acerbi e de Vrij. Ma nella notte tra giovedì e venerdì il capitano del Torino ha detto sì al Napoli e lì andrà, a meno di nuovi colpi di scena.

Con l’uscita di de Vrij, sul quale c’è l’Al-Ittihad, l’Inter potrebbe prendere anche due difensori, adesso uno soltanto. Appunto, uno di piede mancino. Oltre che alla Juventus, in questi giorni è stato riproposto ai dirigenti il cartellino di Hermoso, da un paio di mesi in trattativa col Napoli attraverso un intermediario italiano.

Conte lo vuole fortemente per completare il pacchetto di centrali, aggiungendo ad esso quella esperienza internazionale, nonché l’abitudine a giocare per vincere che mancano sia a Rafa Marin che allo stesso Buongiorno. Come appreso da Calciomercato.it, al momento l’Inter non ha però mosso passi concreti per il difensore svincolatosi dall’Atletico Madrid dopo cinque stagioni e 174 partite assieme.

Confronto Marotta-Oaktree: ‘nuovo’ Bisseck o Hermoso a zero

Prima di muoversi in un senso o nell’altro, Marotta e Ausilio dovrebbero confrontarsi con Oaktree (ma accadeva anche con Steven Zhang) per scegliere cosa sia meglio per i conti del club. Investire per un calciatore più giovane, in stile Bisseck e dunque rivendibile, oppure sfruttare ancora una volta – dopo Zielinski e Taremi, con riferimento solo a questa sessione estiva – il mercato degli svincolati prendendo un calciatore non più giovanissimo.

In tal caso, ammesso che nel frattempo non vada altrove (Napoli o estero), potrebbe prendere quota il nome di Hermoso, anche se fin qui, tra ingaggio e commissioni, le richieste avanzate dal ventinovenne sono state alte. E molto alte, eventualmente, per un calciatore che in partenza sarebbe una riserva considerato che il centro-sinistra (la posizione dell’ex Atletico) è già coperto da Bastoni e la zona centrale da Acerbi-de Vrij.