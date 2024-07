Hermoso proposto alla Juventus: Giuntoli non cambia idea | CM.IT

Negli ultimi mesi Mario Hermoso è stato proposto a più riprese alla Juventus, ma Cristiano Giuntoli non ha mai cambiato posizione: le ultime

La difesa della Juventus è uno dei rebus più intricati da risolvere, in questo momento. Inutile nasconderci, la prima idea di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta per la retroguardia era Riccardo Calafiori: una pista che però si è complicata terribilmente per la postura del Bologna riguardo ad un suo trasferimento a Torino e per l’inserimento di club dalle tasche gonfie come l’Arsenal e il Chelsea.

Questa situazione sta portando il Football Director bianconero a valutare un’ampia gamma di alternative, per comprendere di comune accordo con l’allenatore quale sarebbe il profilo ideale. In tutto questo, ci sono dinamiche che all’interno di un mondo di cowboys come quello del calciomercato non vanno sottovalutate: secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, intermediari di mercato hanno offerto Mario Hermoso ai bianconeri a più riprese fin dal novembre scorso. Lo spagnolo ha deciso di lasciare l’Atletico Madrid a scadenza e scegliere il proprio prossimo club a parametro zero. La risposta di Cristiano Giuntoli non è mai cambiata in questi mesi: le ultime.

Hermoso proposto ancora alla Juventus: Giuntoli non è convinto | CM.IT

Sempre secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, Cristiano Giuntoli non è mai stato convinto dal profilo di Mario Hermoso e per questo non si è mai scaldata questa pista.

Anche adesso che Calafiori si è complicato, infatti, la Juventus non ha mai accesso questa trattativa e non ha mai provato a portarlo a Torino. Chi invece ha sempre apprezzato il difensore iberico classe ’95, fin dai primi abboccamenti con la Juve è stato Giovanni Manna: ecco perché ora è il Napoli una delle possibili destinazioni per Mario Hermoso. Il direttore sportivo dei partenopei lo considera un profilo valido e che potrebbe essere utile alla causa di Antonio Conte. Lo chef Giuntoli, evidentemente, sta cucinando con altri ingredienti.