Inizia l’era Thiago Motta: le prime mosse in casa Juventus | CM.IT

Thiago Motta arriva a Torino e si appresta ad iniziare il raduno mercoledì 10 luglio: le prime mosse del nuovo tecnico

Il primo giorno di scuola, il primo giorno di lavoro, il primo appuntamento e il primo tuffo in mare, le emozioni delle prime volte sono sempre entusiasmanti e così sarà anche per la prima volta di Thiago Motta allo Juventus Training Center per il raduno che inizierà mercoledì.

Inizia ufficialmente l’era Thiago Motta e in casa Juventus si respira grande curiosità e voglia di iniziare subito la nuova stagione. Questo avvio di calciomercato ha acceso l’entusiasmo dei tifosi consegnando già elementi di prima fascia come Michele Di Gregorio, Douglas Luiz e Khéphren Thuram (ormai ad un passo). Cristiano Giuntoli sta lavorando a testa bassa per soddisfare le richieste del tecnico italo-brasiliano e per consegnargli una rosa di qualità. Il raduno che avrà il via il 10 luglio sarà anche l’occasione per iniziare a valutare alcune situazioni: le ultime.

Thiago Motta inizia a lavorare per la sua Juve: si parte dal mercato | CM.IT

Secondo quanto raccolto dalla redazione Calciomercato.it, in questi primi giorni della settimana che precedono l’inizio del raduno, Thiago Motta e il suo staff prenderanno confidenza con le strutture del club e lavorerà a stretto contatto con Giuntoli e Pompilio per le strategie di mercato dei bianconeri.

Al raduno non ci saranno ovviamente tutti i calciatori della rosa che sono stati impegnati o che sono ancora impegnati ad Euro2024 o con la Copa America, mentre tutti gli altri saranno presenti. Sarà fin da subito l’occasione per Thiago Motta per comprendere chi ha le caratteristiche giuste per far parte del suo progetto tecnico, una situazione che potrebbe sciogliere anche alcuni dubbi di mercato. Matias Soulé verrà testato e, qualora dovesse essere ceduto Federico Chiesa, la sua situazione verrebbe determinata solamente più avanti: non si può ancora escludere una sua cessione, così come non si può escludere la sua permanenza a Torino. Quello che è certo è che non lo si vuole inserire in nessuna trattativa, se cessione sarà dovranno essere solamente cash e per una valutazione vicina ai 40 milioni di euro. Insomma, Thiago Motta partirà dal mercato e inizierà ad impostare il lavoro sul campo in attesa dei nazionali.