Calciomercato Serie A, da Buongiorno a Morata: gli aggiornamenti del 5 luglio

Il calciomercato estivo è ufficialmente entrato nel vivo: tutti gli aggiornamenti del 5 luglio riguardanti le trattative in Serie A e all’estero

Il calciomercato è sempre più nel vivo, si intensificano le trattative fra i club con l’apertura ufficiale della sessione estiva. Le venti squadre della Serie A 2024/2025 preparano le rose per i ritiri ormai imminenti e per il via del campionato, fissato a metà agosto.

Intrigo Buongiorno, con l’Inter che prova il colpo di coda per il difensore del Torino. Il Napoli rimane però nettamente in vantaggio e punta a chiudere l’intesa con il difensore dopo aver trovato l’accordo con i granata sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus. Intanto Conte si assicura lo svincolato Spinazzola per la corsia sinistra. Rispunta invece il nome di Morata per il Milan, con l’attaccante spagnolo torna caldo per il reparto offensivo dei rossoneri. La Juventus non si ferma: oggi visite mediche per Di Gregorio, mentre Giuntoli dopo Douglas Luiz e Khephren Thuram va all’assalto di Koopmeiners per il centrocampo di Thiago Motta. Tutti gli aggiornamenti sulle principali trattative di venerdì 5 luglio su Calciomercato.it.

LIVE