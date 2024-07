Juventus, visite e firma per Di Gregorio: ci guadagna anche l’Inter | VIDEO CM.IT

Primo abbraccio con i tifosi bianconeri al J-Medical per Michele Di Gregorio, che sostituirà Szczesny tra i pali della Juventus. Il portiere proveniente dal Monza firmerà un contratto fino al 2029

La Juventus è pronta ad annunciare un nuovo colpo, dopo l’ufficialità arrivata la scorsa settimana per Douglas Luiz a centrocampo.

Alla Continassa è sbarcato Michele Di Gregorio, bloccato da tempo dalla ‘Vecchia Signora’ dopo l’accordo trovato nelle scorse settimana da Giuntoli con il dirimpettaio del Monza Galliani. Il portiere di scuola Inter sta svolgendo in mattinata le visite mediche, accolto dall’abbraccio dei tifosi bianconeri al J-Medical. Primi autografi e foto per Di Gregorio in attesa della firma e dell’annuncio ufficiale, che arriverà nelle prossime ore. L’estremo difensore proveniente dal Monza firmerà un contratto quinquennale fino al giugno 2029, con un ingaggio intorno ai 2 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Juventus, primo giorno da bianconero per Di Gregorio

Ai brianzoli del Ceo Galliani andranno complessivamente 18 milioni di euro tra prestito oneroso (circa 4 milioni) e obbligo di riscatto a facili condizioni nel 2025 (14 milioni), oltre eventualmente a 2 milioni di bonus.

Dall’affare ci guadagna anche l’Inter, che aveva una percentuale di rivendita del 10% sul giocatore: nelle casse dei nerazzurri finiranno poco meno di 2 milioni di euro. Il Monza, nell’estate 2022, aveva acquisito a titolo definitivo dai nerazzurri il cartellino di Di Gregorio per poco più di 4 milioni. Il 26enne nato a Corsico era stato sondato anche in Premier League e prenderà il posto di Szczesny, che rimane in uscita dalla Continassa. Il polacco è destinato a fare le valigie e rimane sempre viva la pista che porta in Arabia Saudita, mentre appare più complicata la possibilità di un trasferimento al Monza. Di Gregorio farà coppia quindi con Perin, con quest’ultimo che tratta con la Juventus il rinnovo di contratto in scadenza tra un anno.