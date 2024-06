Szczesny non si sblocca, il Monza chiama la Juve: la situazione | CM.IT

Non c’è ancora l’accordo per il passaggio di Szczesny in Arabia: il Monza tenta l’inserimento per il portiere polacco in uscita dalla Juve

La Juventus ha bloccato da tempo Di Gregorio e aspetta la cessione in Arabia Saudita di Wojciech Szczesny per annunciare il portiere del Monza. Un cambio della guardia tra i pali che ha avuto anche la benedizione del nuovo allenatore Thiago Motta e che vedrà la conferma invece di Perin, più di un semplice dodicesimo alle spalle del titolare.

La situazione però tra Szczesny e l’Al-Nassr tarda a sbloccarsi, così nel frattempo potrebbero aprirsi nuove soluzioni per il futuro del nazionale polacco, messo alla porta dalla Juve dopo il mancato rinnovo con spalmatura dell’oneroso ingaggio.

Szczesny preferirebbe restare in Europa senza scartare una permanenza in Serie A e tramite intermediari il Monza ha chiesto recentemente informazioni come raccolto da Calciomercato.it. Il sodalizio brianzolo del nuovo tecnico Nesta si è voluto informare sulla situazione dell’ex Roma e Arsenal, anche se al momento rappresenta più un sogno che una reale possibilità.

Calciomercato Juventus, Szczesny al Monza: c’è un ostacolo (quasi) insormontabile

Il problema quasi insormontabile per il Ceo biancorosso Adriano Galliani è lo stipendio ‘monstre’ di Szczesny, che attualmente percepisce 6,5 milioni di euro a stagione, quasi 13 al lordo. La Juventus poi non apre al prestito e al pagamento di gran parte degli emolumenti, semplicemente perché il 34enne polacco è in scadenza tra un anno e la dirigenza della Continassa vuole liberarsi allo stesso tempo di un ingaggio importante a bilancio.

A queste condizioni la pista per il Monza è impraticabile, a meno che Szczesny non faccia un deciso passo indietro e venga incontro alle esigenze della società brianzola. Strada sbarrata inoltre, sempre in casa Juve, anche per Perin: Giuntoli e Thiago Motta puntano sul portiere di Latina ex Genoa nella coppia insieme a Di Gregorio, che allo stesso tempo può rinnovare con i bianconeri oltre il 2025. I piani della ‘Vecchia Signora’ non cambiano e nei prossimi giorni si continuerà a lavorare per trovare l’intesa definitiva con l’Al-Nassr per Szczesny.