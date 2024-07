Addio alla Juve, è già Chiesa mania: “A Roma entro una settimana”

Federico Chiesa Chiesa alla Roma è uno dei grandi colpi del mercato estivo: tifosi impazienti, lo vedono già nella Capitale

Federico Chiesa alla Roma, una trattativa che Calciomercato.it ha raccontato fin dall’alba. L’attaccante è in scadenza con la Juventus nel 2025 e, dopo aver mostrato di non aver alcuna fretta per il rinnovo, è ora destinato all’addio, non rientrando neanche più nei piani di Thiago Motta.

Una cessione ‘obbligata’ per evitare di perderlo a zero tra un anno con Daniele De Rossi che è convinto di poter rilanciare il 26enne in maniera importante e Chiesa che ha mostrato di gradire la destinazione giallorossa. Tra le parti è già andato in scena un incontro con Fali Ramadani, agente dell’attaccante, che ha avuto un vertice con la dirigenza giallorossa nelle scorse settimane, con i contatti che sono poi proseguiti.

Da allora la trattativa ha fatto passi avanti con i tifosi che ora aspettano il calciatore in giallorosso e sognano un’accoppiata vincente con Paulo Dybala, altro calciatore che i capitolini hanno preso dopo l’esperienza alla Juventus.

Calciomercato Roma, è già Chiesa mania: tifosi in fermento

La speranza, che per De Rossi è convinzione, è di poter replicare la buona riuscita dell’operazione compiuta con la Joya.

Al momento, la Roma è l’unica squadra italiana ad essersi mossa in maniera concreta su Chiesa, mentre gli interessamenti provenienti dall’estero (Bayern Monaco e Manchester United), non sono sfociati in una vera e propria trattativa. Così i tifosi attendono la fumata ‘giallorossa’ e c’è anche chi vede il calciatore nella Capitale già nella prossima settimana, con un’accelerazione per un affare che si preannuncia tra i più importanti della sessione estiva di calciomercato in Serie A.

Ecco alcuni tweet su Chiesa alla Roma:

Se viene Chiesa alla Roma mi inginocchio — soccorso_andrea (@soccorso_andrea) July 5, 2024

Chiesa deve stare a Roma entro una settimana — l’U23 è il futuro (@Moscagoat) July 5, 2024

Chiesa alla Roma va in doppia cifra solo nel girone di andata sia di gol che di assist. Ora l’incognita è : chi ci mettono punta? — JC (@hantaj84) July 5, 2024

Dybala e Chiesa insieme alla Roma è una cosa che veniva considerata Fantacalcio fino a qualche tempo fa — Alessia Nieddu (@alessita_1994) July 5, 2024

Sta facendo uno squadrone la Roma. Chiesa + Dybala + cc.

Spettacolo — ForzaNapoli (@pulcinella77) July 5, 2024