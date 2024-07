Calafiori-Juventus, super offerta: “Più alta di trenta milioni” | ESCLUSIVO

Riccardo Calafiori al centro del mercato: la Juventus deve fare i conti con una super offerta per il difensore, trenta milioni più alta

È Riccardo Calafiori uno dei nomi forti di questa prima parte di calciomercato. Protagonista di una splendida stagione con il Bologna, il 22enne difensore ha dimostrato le sue qualità anche ad Euro 2024, riuscendo ad emergere nonostante la pessima rassegna continentale fatta dall’Italia.

Da tempo nel mirino della Juventus, con Thiago Motta che lo vorrebbe con sé anche a Torino dopo averlo fatto esplodere in rossoblù, Calafiori è diventato però nome ambito anche da club di altissimo profilo a livello europeo. In particolare c’è l’Arsenal sulle sue tracce e sembra proprio che i Gunners abbiano sbaragliato la concorrenza e possano presto mettere le mani sul difensore italiano e portarlo in Premier League.

Un affare che farà ‘ricco’ il Bologna, come spiega anche il giornalista Manuel Minguzzi che a Ti Amo Calciomercato su Youtube ha detto la sua sulla trattativa per Calafiori: “Il Bologna lo valuta tanto fin da prima dell’Europeo. L’ordine di partenza era quello di Bremer due estati fa (la Juventus lo acquistò per circa 50 milioni, bonus compresi, ndr). Dalla Premier League – continua il giornalista – l’offerta per Calafiori è superiore di circa trenta milioni rispetto a quella della Juventus”.

Il riferimento è alla proposta economica, considerato che la società rossoblù non intende accettare contropartite. Sempre sul possibile asse Bologna-Juventus, altro nome circolato in questi giorni è quello di Milik come possibile rimpiazzo di Zirkzee in Emilia: “Vedo difficili eventuali operazioni con la Juventus”.

Calciomercato, da Calafiori a Ndoye-Inter: le ultime

E se tra Bologna e Juventus non si prospettano affare in questa finestra di calciomercato, diversa la situazione trai rossoblù e l’Inter con i nerazzurri che hanno messo gli occhi su Dan Ndoye, esterno svizzero che sta facendo bene con la sua Nazionale ad Euro 2024.

La Svizzera, dopo aver eliminato l’Italia, è attesa dalla difficile sfida all’Inghilterra di Bellingham e Ndoye è uno dei protagonisti della squadra di Yakin: sempre titolare finora nelle quattro partite disputate dagli elvetici, è andato anche a segno contro la Germania nell’ultima gara della fase a gironi.

Probabile che parta dal primo minuto anche domani nei quarti di finale, mentre su di lui si è mossa anche l’Inter. Sulla possibile trattativa però c’è lo scetticismo di Minguzzi: “Secondo me resta al Bologna alla fine”.