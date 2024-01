DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di martedì 30 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Milan e di tutte le altre: tutti gli aggiornamenti in tempo reale di martedì 30 gennaio 2024

Si chiude la 22° giornata del campionato di Serie A con il successo esterno della Roma sul campo della Salernitana. Il calciomercato invernale resta però sempre protagonista: tutte le big di Serie A vanno a caccia di rinforzi per completare al meglio le proprie rose e raggiungere i traguardi fissati per questa stagione.

La Juventus cerca un centrocampista low cost nel rush finale del mercato e prova l’affondo per Bonaventura: al momento la Fiorentina non apre alla cessione del centrocampista. L’Inter blinda il baby Valentin Carboni dall’assalto soprattutto dei viola e si appresta a salutare Sensi in partenza per Leicester. Il Milan stregato da Zirkzee: i rossoneri preparano l’assalto per la prossima estate.

08:20 Inter, blindato Valentin Carboni L’Inter blinda Valentin Carboni e rimanda al mittente le offerte, ultima quella della Fiorentina. Il fantasista argentino resterà in prestito fino al termine della stagione al Monza.