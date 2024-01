Tra Juventus e Roma: ancora un esclusione per Baldanzi

Nuova panchina per Tommaso Baldanzi nel match dell’Empoli di Nicola contro la Juventus: il giovane fantasista è nel mirino della Roma sul mercato

L’Empoli è di scena nella proibitiva – almeno sulla carta – trasferta contro la Juventus, capolista al momento del campionato di Serie A davanti all’Inter (che ha una gara in meno).

I toscani sono ringalluzziti dalla goleada contro il Monza, con la cura Nicola che ha dato subito gli effetti sperati per la compagine del presidente Corsi. Il nuovo allenatore conferma il 3-5-2 come modulo e in attacco si affida ancora alla coppia formata da Cambiaghi e Cerri. A centrocampo invece, oltre a Zurkowski che è stato grande protagonista con la tripletta contro il Monza, Nicola sceglie Maleh e Grassi. Ancora panchina per Tommaso Baldanzi, che negli ultimi giorni ha i riflettori puntati addosso in chiave mercato.Non è un mistero infatti l’interesse della Roma per il gioiellino dell’Empoli, che sta vivendo finora una stagione sfortunata per via dell’infortunio alla caviglia.

Calciomercato Roma, l’obiettivo Baldanzi in panchina contro la Juve

Zero gol e un solo assist in 13 presenze in campionato per il fantasista classe 2003, valutato intorno ai 15 milioni di euro dalla società toscana.

La Roma e il GM uscente Pinto hanno intensificato il pressing su Baldanzi, con il dirigente giallorosso che nei giorni scorsi ha avuto anche dei contatti a Milano con l’agente del giocatore. La Roma punta su una formula in prestito con obbligo di riscatto, con il 20enne trequartista che andrebbe ad occupare la casella di vice Dybala nello scacchiere di De Rossi, oltre ovviamente a rappresentare un importante investimento per il futuro. I giallorossi, prima dell’assalto decisivo nel rush finale del mercato, attendono l’ok della proprietà e di fare cassa attraverso un paio di cessioni.