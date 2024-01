Blitz di Pinto: la Roma intensifica il pressing su Baldanzi | CM.IT

La Roma protagonista del mercato invernale nelle ultime ore: oltre ad Angeliño, il GM uscente Pinto lavora all’arrivo del baby Baldanzi alla corte di De Rossi

La Roma è una delle squadre protagonista sul mercato nelle ultime ore. La dirigenza giallorossa punta a rinforzare la rosa del nuovo tecnico De Rossi per la seconda parte di stagione.

L’arrivo di Angeliño è sempre più vicino, con il sodalizio capitolino che ha trovato un’intesa di massima con l’entourage del terzino spagnolo e del Lipsia, proprietaria del cartellino del giocatore adesso in prestito al Galatasaray. Per la fumata bianca definitiva serve adesso un’uscita da parte della Roma per liberare uno slot in rosa. Al Lipsia andrà una somma tra i 6 e i 7 milioni di euro per il cartellino del 27enne esterno. Intanto Il GM uscente Tiago Pinto è in pressing per Tommaso Baldanzi, gioiello dell’Empoli e da tempi non sospetti sul taccuino della società giallorossa.

Calciomercato Roma, le ultime sul colpo Baldanzi

La Roma continua a lavorare sul baby fantasista classe 2003 e nelle ultime ore ha intensificato i contatti con l’Empoli e gli agenti del nazionale italiano Under 21 come raccolto da Calciomercato.it.

Il prezzo del cartellino di Baldanzi è sempre intorno ai 15 milioni di euro e si valuta anche l’inserimento di qualche giovane. La Roma lavora su una formula in prestito con obbligo di riscatto e non deve necessariamente cedere prima di sferrare l’assalto a Baldanzi, ma bisogna trovare l’incastro giusto con l’Empoli. Pinto vuole provare a chiudere in tempi brevi: da mercoledì pomeriggio è a Milano e non è da escludere che l’uomo mercato della Roma abbia già incrociato Beppe Riso, da pochi mesi nuovo agente del trequartista. Baldanzi piace da tempo alla Roma, mentre altre squadre che avevano sondato il giocatore nei mesi scorsi – Napoli in primis – non hanno finora affondato il colpo. Il 20enne talento cresciuto nel vivaio dell’Empoli è sotto contratto con i toscani fino al giugno 2027 e nel campionato in corso ha collezionato 13 presenze realizzando un gol.