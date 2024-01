Scatto Roma per Angeliño: cosa manca per la fumata bianca | CM.IT

La Roma in pressing su Angeliño per rinforzare la fascia sinistra del nuovo tecnico De Rossi nella sessione del mercato invernale

Scatto della Roma per Angeliño. È l’esterno spagnolo il nome in pole per la corsia sinistra della Roma nel mercato di gennaio.

Contatti positivi nelle ultime ore per l’attuale giocatore del Galatasaray, di proprietà del Lipsia ma in uscita dal club turco. La dirigenza romanista è vicina a raggiungere un’intesa con l’entourage del laterale e adesso sta lavorando con il Lipsia per arrivare alla fumata bianca. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la Roma vorrebbe definire l’affare con la formula del prestito con eventuale diritto di riscatto (5/6 milioni di euro) fissato al termine della stagione, mentre il Lipsia vorrebbe l’obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione alla prossima Champions League. Nelle scorse ore si era palesata anche l’ipotesi Bakker (pista comunque rimasta sempre fredda finora) per la squadra di De Rossi, con l’olandese da tempo in uscita dall’Atalanta e nelle ultime settimane accostato in Serie A anche al Monza.

Gli uomini mercato giallorossi stavano però già lavorando sulla pista Angeliño, che è il prescelto per rinforzare la corsia mancina dello scacchiere di De Rossi. Il 27enne spagnolo non fa parte dei piani del Galatasaray, che ha deciso di non farlo più scendere in campo per evitare che scatti l’obbligo di riscatto dal Lipsia fissato a 6 milioni di euro. Inoltre, nelle ultime ore, a seguito dell’infortunio di Alfonso Pedraza, anche il Villarreal si è inserito nella trattativa ma la fiducia nel completare l’operazione da parte dei giallorossi rimane alta, tanto che le visite mediche di Angeliño con la Roma potrebbero essere già nel fine settimana. Il club capitolino, in ogni caso, deve effettuare un’operazione in uscita.