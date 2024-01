Samardizic subito per lo scudetto: strada in salita per la Juve | CM.IT

La Juventus alle prese con gli ultimi tentativi per mettere le mani su Samardzic: le ultime di Calciomercato.it

La Juventus è tra le società più attive in queste ultime giornate di mercato. Nonostante le dichiarazioni di Giuntoli, i bianconeri sono alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo da consegnare a Massimiliano Allegri: tra le opzioni prese in esame dalla dirigenza c’è anche quella di anticipare l’arrivo di Samardzic.

La richiesta del tecnico livornese è chiara: avere un giocatore che conosca già il campionato italiano e che possa essere fin da subito pronto a dare una mano nella rincorsa all’Inter. Per questo profili come Bonaventura e Pereyra, esperti e pronti all’uso, sono da tenere d’occhio fino al gong del 1 febbraio. In tutto questo, la pazza idea di forzare i tempi per Samardzic (con un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni) è balenata nella mente dell’accoppiata Giuntoli-Manna. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, l’Udinese non è intenzionata a lasciarlo partire già in questo mercato invernale e per questo non c’è ottimismo per la riuscita di questa operazione. La Juve, comunque, fino all’ultimo cercherà di trovare una quadra per consegnare un centrocampista ad Allegri. Le quotazioni di Samardzic sono in discesa.