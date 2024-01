Roma, Belotti conferma il sì alla Fiorentina: cosa manca per chiudere | CM.IT

Andrea Belotti può cambiare maglia sul finire del mercato di gennaio: l’attaccante ha dato la disponibilità alla Fiorentina, le ultime

Belotti alla Fiorentina, trattativa calda. L’attaccante è in uscita dalla Roma, dove con l’arrivo di De Rossi in panchina sta trovando ancora meno spazio rispetto ad inizio stagione.

I viola lo seguono da tempo e, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, hanno incassato la conferma del sì del calciatore: sia il ‘Gallo’ che la famiglia, infatti, gradiscono la piazza fiorentina come possibile destinazione, dopo aver detto no all’ipotesi di trasferirsi all’estero. Ora i due club sono al lavoro per trovare un’intesa, anche se la società gigliata ha la necessità di cedere Nzola prima di procedere all’acquisto di Belotti.

I due club avevano ipotizzato anche uno scambio tra lo stesso attaccante ex Torino e Ikoné, operazione poi saltata per l’eventuale ingaggio di Belotti. Ora però l’11 capitolino ha capito che con il nuovo modulo scelto da De Rossi rischia di veder ulteriormente ristretti gli spazi a sua disposizione.

Calciomercato Roma, Belotti alla Fiorentina: gli aggiornamenti

Può quindi arrivare la fumata bianca per il prestito di Belotti alla Fiorentina, un’operazione che potrebbe avere effetti importanti anche sul mercato in entrata della Roma, dando una mano per l’affare Baldanzi.

Anche per il trequartista dell’Empoli la trattativa è tuttora in piedi, con gli azzurri che sono pronti a chiudere l’acquisto di Niang atteso in Italia per visite mediche e firma sul contratto.