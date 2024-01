L’Empoli chiude per Niang, la Roma “aspetta” per Baldanzi

Si intreccia il mercato di Empoli e Roma: Niang e Baldanzi i nomi in ballo quando manca meno di una settimana al gong finale

Tommaso Baldanzi resta un obiettivo della Roma, intanto l’Empoli chiude la trattativa per l’ingaggio di M’Baye Niang.

Quando manca meno di una settimana alla fine della sessione invernale di calciomercato, Empoli e Roma sono al centro di una doppia trattativa che potrebbe cambiare volto agli attacchi delle due squadre. Da un lato c’è la formazione toscana, invischiata nella lotta per non retrocedere e che nelle prossime ore potrebbe accogliere l’ex Milan e Genoa M’Baye Niang. Una trattativa avviata nei giorni scorsi e ora sul punto di essere chiusa: i toscani avrebbero trovato l’accordo con l’Adana Demirspor che si vedrà riconoscere un indennizzo economico per l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante senegalese.

Niang era finito anche nel mirino del Genoa che lo avrebbe voluto far tornare in terra ligure, ma a fare la differenza può essere stata la maggior garanzia di una maglia da titolare nell’undici di Davide Nicola mentre alla corte di Alberto Gilardino avrebbe dovuto fare i conti con la concorrenza di un certo Albert Gudmundsson. Il giocatore ex Torino dovrebbe approdare in Toscana nei prossimi giorni, dopo la partita con la Juventus, per sottoporsi alle visite mediche e iniziare la sua nuova avventura.

Calciomercato Roma, le ultime su Baldanzi

Dopo l’ingaggio di Niang l’Empoli potrebbe dover fare i conti con la partenza di Tommaso Baldanzi, diventato negli ultimi giorni un concreto obiettivo di mercato della nuova Roma di Daniele De Rossi.

Il giocatore classe 2003 rappresenterebbe un perfetto vice Dybala per caratteristiche tecniche, ma l’affare potrebbe di nuovo accendersi nei prossimi giorni. La situazione, infatti, è stata messa in stand-by perché la Roma è impegnata nella chiusura della trattativa per Angelino per poi attendere il via libera all’operazione da parte dei Friedkin. Infine, il club giallorosso punta cedere prima uno o più giocatori per fare cassa prima di ingaggiare il talentino toscano, in questa stagione frenato da un problema alla caviglia che finora lo ha costretto a saltare molte partite.