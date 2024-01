Roma, obiettivi Baldanzi e Angelino: Pinto dà un segnale

Roma a caccia del doppio colpo: Baldanzi e Angelino sul taccuino di Pinto, che lancia un segnale

Ore calde in casa Roma. Il club giallorosso è a caccia di rinforzi in questi ultimi giorni di mercato invernale.

Due in particolare i nomi più caldi per quanto riguarda la società capitolina, che guarda a rinforzi sia sugli esterni che per quanto riguarda il reparto offensivo. La dirigenza vuole regalare nuovi innesti a Daniele De Rossi e vi abbiamo raccontato in particolare del pressing di Tiago Pinto su Tommaso Baldanzi. Il gioiellino dell’Empoli è un nome caldissimo. Il prezzo si aggira attorno ai 15 milioni di euro, con i giallorossi che lavorano ad un prestito con obbligo di riscatto. Baldanzi però non è l’unico nome.

Roma, Pinto ai tifosi: “Baldanzi e Angelino? Vediamo”

Tiago Pinto infatti punta con insistenza ad Angelino. Il mancino spagnolo è in uscita dal Galatasaray, dove attualmente è in prestito dal Lipsia.

Il giocatore è sempre più vicino. Per la fumata bianca definitiva serve adesso un’uscita da parte della Roma per liberare uno slot in rosa. Al Lipsia andrà una somma tra i 6 e i 7 milioni di euro per il cartellino del 27enne esterno. E a Trigoria, Tiago Pinto è stato raggiunto da alcuni tifosi che hanno chiesto al General Manager giallorosso la situazione del mercato in entrata. Alla richiesta di Baldanzi, Pinto non si è espresso e dall’espressione del suo viso ha fatto trasparire come l’operazione non sia certamente semplice. Discorso diverso per quanto riguarda Angelino, per cui Pinto ha lanciato un segnale: “Vediamo…” ha risposto il dirigente portoghese.