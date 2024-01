La Roma mette la freccia: Angelino si avvicina, ma occhio alle uscite: come stanno le cose | CM.IT

La Roma sta trattando il terzino spagnolo del Lipsia attualmente in prestito al Galatasaray: le parti si sono avvicinate molto

La Roma scatta sul mercato e sulla fascia. L’arrivo di Daniele De Rossi e il cambio modulo già improntato all’esordio col Verona ha evidenziato la necessità di un cambio di rotta deciso anche per i colpi in entrata.

Sì, perché adesso ai giallorossi non servono più difensori centrali, ma esterni. Difensivi e offensivi. L’infortunio di Spinazzola e l’ingresso di un adattato Kristensen al posto di Zalewski provato invece sulla trequarti hanno messo la Roma davanti al bisogno di un terzino sinistro. Oltre che ovviamente a un esterno d’attacco come poteva essere Ikone che però non ha mai convinto e che oggi Joe Barone ha definitivamente tolto dal mercato. Ecco perché la Roma adesso è vicinissima ad Angelino, esterno mancino in forza al Galatasaray ma di proprietà del Lipsia.

Spagnolo, classe ’97 cresciuto nell’academy del Manchester City, sembrava uno dei terzini più importanti del panorama europeo in prospettiva. Velocità, tecnica e senso del gol, poi i Citizens hanno fatto altre scelte e lo hanno ceduto al Lipsia. In Germania si è consacrato, la Bundesliga è diventato il suo campionato. Poi qualcosa non è funzionato e per questo, dopo la parentesi comunque positiva all’Hoffenheim è ripartito dalla Turchia in prestito con obbligo di riscatto alla 20esima presenza (circa 6 milioni). Col Galatasaray è arrivato a 19, motivo per cui in campionato non gioca più da ottobre.

Calciomercato Roma, si avvicina Angelino: tutti i dettagli

La Roma sta lavorando con il Lipsia per interrompere il prestito al club di Istanbul e trovare l’accordo sulla base di un nuovo prestito con diritto di riscatto. Il giocatore vuole ritrovare il campo con continuità, i giallorossi per lui sarebbero la soluzione ideale. Angelino è balzato in pole, la Roma ha superato la concorrenza. Un altro dei nomi circolati era quello di Bakker, che ha trovato pochissimo spazio all’Atalanta e andrà via, ma la pista – come vi abbiamo raccontato anche ieri – è sempre rimasta piuttosto fredda.

De Rossi ha chiesto un terzino di ruolo, lo spagnolo di proprietà del Lipsia è un calciatore votato all’attacco, uno che salta l’uomo e può creare superiorità numerica mettendo pure qualche pallone di qualità in mezzo. La Roma cercherebbe di risolvere così l’annosa problematica degli esterni “che non fanno niente” come ha detto dopo il derby Mourinho. I giallorossi hanno ancora difficoltà economiche evidenti, per questo non possono muoversi in altro modo se non in prestito. Cercando poi anche di cedere qualche esubero, come Celik o lo stesso Belotti che però, nonostante il gradimento per la Fiorentina, vorrebbe rimanere a Trigoria. Poi la Roma proverà anche a prendere un esterno offensivo, verosimilmente a destra. Intanto Angelino si avvicina parecchio a Trigoria.