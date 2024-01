Blitz Juventus per Alcaraz: prestito con diritto, domani in Italia | CM.IT

Giuntoli spiazza tutti andando a chiudere per il giovane centrocampista argentino del Southampton. Operazione in prestito con opzione d’acquisto

Blitz della Juventus per Carlos Alcaraz del Southampton. Come raccolto da Calciomercato.it, la trattativa col Southampton è sul rettilineo finale. I bianconeri stanno definendo con gli inglesi, attualmente terzo in Championship, sulla base di un prestito con opzione d’acquisto.

Falliti i tentativi per i vari Bonaventura, Pereyra e Samardzic, i bianconeri si sono indirizzati verso l’estero puntando sul ventunenne di La Plata che prima di trasferirsi in Europa era stato corteggiato dall’Inter. Già nella mattinata di domani Alcaraz (4 gol e 3 assist quest’anno) dovrebbe atterrare in Italia per svolgere le visite mediche prima della firma sul contratto.