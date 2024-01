Il Verona insiste per Ilenic, ma il New York City fa muro | CM.IT

In salita l’operazione per il giovane terzino sloveno trasferitosi in MLS nel gennaio di un anno fa

Il Verona sta provando a prendere Mitja Ilenic ma, stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club scaligero non ha molte chance di portare a termine l’affare.

Il New York City non vuole privarsi del terzino sloveno in questa sessione di mercato. Il Verona sta insistendo per il classe 2004, tuttavia le gioca contro anche il fattore tempo. L’operazione non è saltata del tutto, però è decisamente in salita.

In MLS da gennaio 2023, quando fu acquistato dal Domzale per circa 1 milione di euro, Ilenic ha finora collezionato 24 presenze con la squadra facente parte della galassia del City Football Group.