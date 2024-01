Svolta Kean: il giocatore torna a Torino, l’Atletico Madrid non aspetta | CM.IT

Svolta in casa Juventus per il futuro di Moise Kean: in bilico la cessione all’Atletico Madrid

Clamorosa svolta di mercato in casa Juventus in queste ultime ore di calciomercato invernale. Sembrava tutto fatto e invece l’affare è ormai prossimo a saltare.

Moise Kean era pronto a lasciare Torino per approdare in prestito all’Atletico Madrid, ma la cessione non si concretizzerà. Il classe 2000, desideroso di lasciare i bianconeri per giocare di più con la speranza di conquistarsi un posto per Euro 2024, è ora lontanissimo dall’approdo nella capitale spagnola. L’attaccante ha sofferto nelle ultime settimane di alcuni problemi fisici e dalla Juventus hanno spiegato al club spagnolo che il giocatore non sarebbe stato pronto nell’immediato, ma sarebbero servite ancora alcune settimane.

Moise #Kean torna alla #Juventus: servivano ancora alcune settimane per completare la ri-atletizzazione e l’#AtleticoMadrid non ha voluto aspettare. Non è detto che resti a Torino. ⚪️⚫️🇮🇹 @calciomercatoit — Christian Masotti (@ChriMasotti) January 30, 2024

L’Atletico non ha voluto aspettare e il giocatore è dunque tornato a Torino, ma non è detto che resti in bianconero. Sulle tracce di Kean c’erano infatti diversi club italiani. Si è parlato di Milan, di Monza e soprattutto di Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it potrebbe infatti riaprirsi la pista viola, visto il grande interesse dei bianconeri nei confronti di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista è pronto a dire sì alla Juventus e Kean potrebbe venire offerto alla società toscana, anche se il club viola potrebbe pagare solo parte dell’ingaggio del calciatore.