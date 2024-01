Napoli-Kvaratskhelia, rinnovo in salita: distanza tra domanda ed offerta | ESCLUSIVO

Il Napoli ha proposto il rinnovo a Kvaratskhelia: cifra che non soddisfa l’entourage del georgiano. Richiesta alta

A parole, Aurelio De Laurentiis fa affermazioni che suonano talvolta strane. Quasi in antitesi con quello che è il modus operandi del calcio. In molti hanno riflettuto quando il presidente del Napoli ha rimandato, sine die, il rinnovo di Kvaratskhelia.

Colui il quale è stato votato come il miglior giocatore della scorsa stagione, percepisce oggi al Napoli uno degli stipendi meno importanti. Siamo attorno al milione a stagione per Kvara. Una cifra lontana dai big anche dello stesso club azzurro. Ed è per questo che al netto di una scadenza lontana (quella del giugno 2027), le trattative per il rinnovo ci sono.

Napoli-Kvaratskhelia: la prima offerta di De Laurentiis non basta

Secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.it, Aurelio De Laurentiis ha mosso i primi passi forti per blindare il georgiano classe 2001. All’entourage del calciatore, capitanato dall’agente Mamuka Jugeli, è stata presentata un’importante proposta di rinnovo che, secondo fonti accreditate, si aggira tra i 3 ed il 4 milioni di euro.

Il Napoli è pronto ad almeno triplicare lo stipendio di Kvaratskhelia. La risposta dei procuratori, per ora, è stata negativa. Puntano ad un ingaggio molto più alto, quasi doppio di quello proposto dal Napoli.

Una forbice tra domanda ed offerta, per ora, complicata da andare ad assottigliare. La richiesta di 7 anche 8 milioni a stagione è dettata dagli interessamenti che gli agenti di Kvara non hanno mai nascosto esser stati già molto importanti.

Si è parlato spesso del Real Madrid, ma anche di ipotesi di Premier League. L’attuale rendimento del Napoli e con esso di Kvaratskhelia rende tutto più freddo. Sia negli interessi sia nella trattativa.

Jugeli non ha mai nascosto la sua interlocuzione con De Laurentiis: fatta di alti e bassi, di distanze ancora difficili da colmare.