DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di mercoledì 10 gennaio

Per Popovic al Milan superata la questione commissioni, da risolvere in queste ore solo aspetti burocratici per il via libera alle visite mediche.

Per #Popovic superata la questione commissioni, da risolvere in queste ore solo aspetti burocratici per il via libera alle visite mediche. @calciomercatoit @MartinSa1988 pic.twitter.com/InHg4UKpga — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) January 10, 2024